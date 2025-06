Favorito, Chelsea supera o Los Angeles FC em Atlanta

No terceiro dia de Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea não decepcionou e vence a equipe do Los Angeles FC por 2 a 0, na última segunda-feira (16), pelo Grupo D. O jogo foi no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Com gols do português Pedro Neto e do argentino Enzo Férnandez, os Blues conquistaram os três pontos no Grupo D. O próximo jogo dos ingleses será sexta-feira (20), diante do Flamengo. Já os norte-anmericanos pegarão o Esperance no mesmo dia, às 19h.

Em Miami, o Boca Juniors estreou com empate, por 2 a 2, com o português Benfica pelo Grupo C. Merentiel e Bataglia marcaram para os sul-americanos, enquanto os também argentinos Di Maria e Otamendi fizeram os gols dos europeus.

ESTREIA BRASILEIRA

O Fluminense faz a sua entreia no Grupo F diante do Borussia Dortmund, da Alemanha, às 13h, em Nova York. Pela mesma chave, jogarão Ulsan Hyundai e Mamelodi Soudowns, às 19h.

Já pelo Grupo E se enfrentarão River Plate x Urawa Reds (16h) e Monterrey x Inter de Milão (22h).