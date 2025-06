Mauá reforça sigilo ao atender mulher vítima de violência

A Prefeitura de Mauá informa que mulheres que querem denunciar violência doméstica têm espaço reservado para atendimento na cidade. Seja encaminhada pela Delegacia ou pela Guarda Civil Municipal, seja por busca espontânea do serviço, toda cidadã que chega à SPPM (Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres) recebe atendimento sigiloso. “A equipe que atende as mulheres vítimas de violência preza pelo cuidado desde o momento em que elas chegam até a finalização do encaminhamento”, afirma a secretária Cida Maia.

A Patrulha dispõe de uma sala reservada na própria SPPM. Não importa se o destino é o Instituto Médico Legal (IML), o hospital ou diretamente o Centro de Referência de Atenção à Mulher Viva Maria, localizado na Rua Santa Cecília, 489, no bairro Matriz.