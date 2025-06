Trabalhadores na Mercedes-Benz conquistam reajuste salarial de 7%

Em assembleias realizadas nesta terça-feira (17), os trabalhadores na Mercedes-Benz, em São Bernardo, aprovaram a proposta negociada entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a montadora, válida por dois anos.

Neste ano, o reajuste salarial será de 7%, sendo 5,32% referentes à reposição da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e 1,6% de aumento real, retroativos a 1º de maio, data-base dos metalúrgicos na empresa.

Para o ano que vem, já está garantida a reposição da inflação, mais 1% de aumento real.

O acordo também garante reajuste no vale-alimentação, que terá um aumento de 16,67% este ano, retroativo ao mês de maio, e, a partir de maio de 2026, um novo reajuste no mesmo valor. Além disso, as negociações garantiram a renovação das cláusulas sociais.

O presidente do Sindicato, Moisés Selerges, lembrou que as negociações nunca são fáceis, mas que a pauta levada à mesa é fruto da luta e da construção coletiva dos trabalhadores, com cláusulas econômicas e sociais fundamentais para garantir direitos e avançar nas conquistas.

“É sempre bom lembrar que, quando falamos de direitos do acordo coletivo, falamos de conquistas como as 40 horas semanais, controle de ponto e banco de horas — tudo fruto da luta dos trabalhadores e trabalhadoras”, afirmou.

O dirigente também destacou que uma das propostas apresentadas pelo Sindicato foi firmar um acordo com validade de dois anos, garantindo mais previsibilidade. “Isso permite que os trabalhadores e trabalhadoras tenham mais tranquilidade para organizar a vida, planejar seus compromissos, suas finanças e ter segurança sobre seus direitos no próximo período. ”

Na assembleia desta terça-feira, os trabalhadores também aprovaram a taxa negocial de 4% para não sócios do Sindicato. Quem se associar até o dia 17 de julho terá direito à devolução da taxa.

A fábrica de São Bernardo conta com cerca de 8 mil trabalhadores, sendo 6 mil na produção.

