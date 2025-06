Apuração bem-vinda

O investimento de R$ 32 milhões na alça de acesso ao km 16 da Rodovia Anchieta, iniciado na gestão Orlando Morando (sem partido), tornou-se motivo de controvérsia. A estrutura, que deveria melhorar a fluidez do tráfego na Avenida Lions, acabou gerando problemas adicionais, além de questionamentos sobre a mudança do plano original. A substituição da proposta que previa dois acessos distintos por uma única ligação no sentido São Paulo, sem apresentar justificativas claras, levantou dúvidas sobre a eficiência no uso do dinheiro público. O retorno à configuração anterior, reaberta pelo atual prefeito Marcelo Lima (Podemos) com custo inferior a R$ 1 milhão, reforça a necessidade de apuração.

A abertura de sindicância pela nova administração de São Bernardo e o envolvimento de técnicos externos indicam disposição para esclarecer o caso, o que atende ao princípio da transparência na gestão dos recursos. A ausência de funcionalidade prática da obra entregue em outubro de 2024, em contraste com os valores empregados, compromete a credibilidade das ações públicas. O deputado federal Alex Manente (Cidadania), autor das emendas que viabilizaram parte da verba, afirmou ter sido surpreendido pela alteração do plano e apontou descumprimento do projeto inicial. Tal declaração não pode ser ignorada, pois fortalece a tese de que houve falhas de planejamento, execução ou comunicação.

É necessário que o processo administrativo em curso, conforme mostra reportagem publicada nesta edição do Diário, avance de forma objetiva, com divulgação dos resultados e eventual responsabilização, caso irregularidades sejam comprovadas. A reconfigura-ção da via não apenas gerou desperdício de recursos como impôs transtornos à população, sem entregar os benefícios prometidos. A apuração não deve se restringir à parte técnica da obra, mas também alcançar os critérios que orientaram sua reformulação. A partir da transparência e da prestação de contas, será possível restaurar a confiança da sociedade e estabelecer parâmetros mais consistentes para futuros investimentos públicos.