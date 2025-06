Carro invade loja na Avenida Portugal, em Santo André, após condutora passar mal

Matéria atualizada às 17h07

Na tarde desta quarta-feira (24), um acidente ocorreu na Avenida Portugal, altura do número 1100, no bairro Jardim Bela Vista. Um carro invadiu a loja Swift, deixando um rastro de danos materiais e dois funcionários feridos.

De acordo com o relato da condutora à equipe policial, ela havia estacionado o veículo na calçada para entrar na loja, mas, durante a manobra, passou mal e perdeu o controle do carro, que acabou avançando para dentro do estabelecimento. A mulher, que não teve o nome revelado, informou que preferiu não ser atendida por profissionais médicos e foi encaminhada para o 1º DP (Distrito Policial) para prestar esclarecimentos. O marido da condutora estava no local, mas não quis falar com a reportagem.

A loja Swift, que permanece fechada para avaliações, ainda não calculou os danos totais. Porém, o responsável pela unidade relatou que as paredes, a porta de entrada e alguns produtos foram danificados. Até o momento, não foi possível precisar o valor do prejuízo.

Segundo a Prefeitura de Santo André, as duas vítimas (um homem e uma mulher) foram encaminhadas ao CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André). Os dois funcionários do estabelecimento receberam atendimento das equipes de emergência e ortopedia, fizeram exames e têm quadro de saúde estável. Os pacientes seguem em observação.

Vale ressaltar que em maio de 2024, o mesmo acidente ocorreu no local após falha no freio de outro veículo.