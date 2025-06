Resort na Bahia aposta em hospitalidade como diferencial

No sul da Bahia, o Transamerica Resort Comandatuba tem adotado um modelo de atendimento que busca ir além da cordialidade tradicional. Em vez de investir apenas na estrutura física ou em experiências padronizadas, o resort tem se destacado por priorizar um tipo de hospitalidade mais próxima, marcada pela personalização no trato com os hóspedes.



LEIA MAIS: Resort da Bahia é eleito Empresa Brasileira do Ano por instituto

Entre as práticas comuns estão chamar visitantes pelo nome, lembrar preferências alimentares e manter uma escuta ativa durante a estadia. Segundo a direção do resort, a proposta é tornar a experiência mais humana e reforçar o sentimento de acolhimento. “A elegância do atendimento brasileiro está em equilibrar informalidade com atenção aos detalhes”, afirma Flávio Monteiro, diretor operacional e comercial do resort.



O modelo vai ao encontro de estudos recentes sobre comportamento do consumidor. De acordo com levantamento da plataforma de experiência Medallia, 61% dos clientes estariam dispostos a pagar mais por vivências personalizadas, que criem uma conexão emocional — fator apontado como mais relevante do que a infraestrutura em si.



No caso do Comandatuba, esse estilo de atendimento se reflete também na programação e na proposta gastronômica. Ingredientes regionais são valorizados nos cardápios, e atividades culturais buscam destacar aspectos da cultura local, como festas juninas no período do inverno.



Apesar de não competir diretamente com grandes redes internacionais, o resort baiano vê na hospitalidade personalizada um diferencial estratégico para fidelização. “Mais do que ser bem atendido, o hóspede quer se sentir esperado. Essa é a diferença que buscamos entregar”, diz Monteiro.



O Transamerica Resort Comandatuba está localizado em uma ilha com acesso aéreo e fluvial, e opera com foco em lazer, eventos e turismo familiar. A expectativa da administração é de que a atenção personalizada continue sendo um diferencial competitivo, especialmente em um cenário de retomada do turismo doméstico com foco em experiências.