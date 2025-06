Representantes da indústria levam demandas a Gilvan

Representantes da indústria do Grande ABC levaram algumas demandas do setor ao prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira Junior (PSDB), e ao secretário Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, Evandro Banzato. O encontro ocorreu na Prefeitura.

O objetivo da reunião foi reforçar o diálogo entre o poder público e o setor industrial, debatendo ações que garantam um ambiente de negócios mais competitivo, sustentável e atrativo para as empresas instaladas no município.

Entre os temas discutidos, destacou-se a necessidade de aprimoramento do Plano Diretor, a fim de alinhá-lo às demandas do setor produtivo, além do enfrentamento à concorrência desleal, com práticas de preços abaixo dos custos de mercado que colocam em risco a indústria nacional, os empregos e a cadeia produtiva como um todo.

Também foram debatidas políticas públicas voltadas à atração, permanência e expansão da indústria em Santo André, com foco na geração de empregos, inovação e desenvolvimento econômico sustentável.

Participaram do encontro o diretor titular do Ciesp Santo André, Norberto Perrella; o vice-diretor, Kinji Yamamoto; o diretor jurídico, Marcelo Parluto; o futuro diretor titular da gestão 2026-2029, Eduardo Mazurkyewitz; o futuro vice-diretor, Newton Porchia; a conselheira e representante da Petrobras, Geórgia Cavalcanti de Faria; e o conselheiro e representante da Dupps do Brasil, Leandro Ferreira.