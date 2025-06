Homem é preso por armazenar pornografia infantil em Santo André

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (27) por armazenar pornografia infantil e materiais explosivos em sua casa, que também funciona como comércio, em Santo André. O caso foi descoberto durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça após investigação conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher da cidade. A operação contou com apoio da Polícia Técnico-Científica.

No imóvel, os agentes localizaram o investigado e uma testemunha, além de apreenderem celulares, rojões, bombas e outros artefatos similares. Durante a perícia preliminar, foram encontrados no celular do suspeito vídeos e fotografias com cenas de nudez e pornografia infantil.

O suspeito foi autuado em flagrante com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata do armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. Ele também responderá por crime ambiental, conforme o artigo 56 da Lei nº 9.605/1998, por manter substâncias explosivas e perigosas em desacordo com a legislação.

O nome do investigado é preservado para não comprometer o andamento das investigações. Ele foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.

