Prefeitura de Mauá suspende alvará de casa de show ligada a Simões

O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), determinou a cassação do alvará de funcionamento provisório do estabelecimento Estação 80, ligado à família do ex-vereador e ex-prefeiturável Sargento Simões (sem partido), desde o dia 7 de maio. De acordo com a administração municipal, a casa de shows abria as portas sem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e, por isso, foi novamente notificada em 21 de junho. Por sua vez, o estabelecimento, que cancelou as atrações musicais previstas para os próximos dias, afirmou que se adequará às exigências.

Segundo nota do Paço, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo), por meio da 6ª promotora de Justiça de Mauá, Celisa Ágata Lopes Mota, cobrou providências, em decorrência de reiteradas denúncias de perturbação do sossego oriunda do estabelecimento e em relação ao funcionamento irregular do espaço. “Dessa forma, o local está impedido de realizar qualquer tipo de atividade comercial e não poderá haver evento artístico. Caso haja reincidência no descumprimento, a Prefeitura tomará as providências legais cabíveis, inclusive com a lacração física do imóvel”, informou.

O Estação 80, localizado na Avenida Portugal, tinha três shows musicais de funk anunciados para hoje. Entretanto, emitiu, ontem, uma nota ao público sobre o cancelamento das apresentações e o fechamento temporário do local, seguido de um comentário de Simões: “Logo resolve, e as festas voltam”. Aliás, o ex-vereador costuma interagir recorrentemente às publicações da página. Segundo a apuração do Diário, o imóvel da casa de shows pertence à filha do ex-vereador, que cede o espaço a um empresário, que organiza os espetáculos.

À reportagem, o Estação 80 afirmou que conta com projeto de bombeiro aprovado e, para poder realizar as adequações estruturais necessárias, decidiu que seria a melhor solução fechar o local até regularizar o espaço. Procurado, Simões não quis comentar as denúncias sobre o imóvel.