Palavra do Leitor - 17 de junho de 2025

Violência

‘Violência contra a mulher terá vara exclusiva em Santo André’ (Primeira Página, dia 14). O Diário, mais uma vez, traz reportagem hiper-crônica sobre a violência contra a mulher. Não é necessário que tenhamos mestrado ou doutorado em psiquiatria ou psicologia para sabermos e sentirmos que o omem canalha, desequilibrado, covarde, desumano, imoral e que recebe força das trevas deixará de exercer a violência contra a mulher. Esse omem não suporta saber e conviver com uma mulher, que é sensível, intuitiva, provedora, que traz o dom milagroso da maternidade, que é a primeira a ser chamada por uma criança em choro, assustada, com medo, insone ou insegura. O que mais nos revolta, como homens e integrantes da sociedade, é saber que esses pulhas, reincidentes e candidatos e pré-feminicidas quando são condenados, cumprem uma curtíssima e, quando libertados de suas penas, voltam a continuar agredindo e sendo violentos contra a mulher.

Cecél Garcia

Santo André

Fraude no INSS – 1

Governo pede crédito extra para ressarcir aposentados (Economia, dia 13). Crédito extraordinário por roubo que este governo deixou acontecer e ainda não quer que entre no teto de gastos? Quer mais, tem sindicato ladrão que já conseguiu anulação de relatórios da Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) para atrasar o processo. Mais uma pizza sendo assada, a pizza Descontão – comeu dá indigestão!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Fraude no INSS – 2

Enquanto a juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, bloqueia R$ 2,8 bilhões dos larápios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), como empresas e fajutos sindicatos, que roubaram parte dos benefícios de 9 milhões de aposentados, e com esses recursos podem ressarcir parte dos R$ 6,3 bilhões desviados, o Lula, que até aqui nem desculpa pediu aos aposentados e à Nação, e ainda indica para postos chaves do governo péssimos nomes, pede, na maior cara de pau, que o STF (Supremo Tribunal Federal) autorize o Planalto a usar verbas extraordinárias, fora do teto fiscal, para pagar os aposentados que foram roubados. Espero que o STF não cometa esse grave erro. Que Lula – gastador irresponsável, que não cuida das contas públicas, que é sua obrigação, não tem sido austero – corte despesas e pague o quanto antes os aposentados. Chega de orgia com os recursos dos contribuintes.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Golpes

‘Golpes em contas bancarias e cartões de crédito poderiam somar 15,8 bilhões só no 1º trimestre do ano’ (Economia, dia 13). Impressiona a leniência dos bancos com as tentativas de golpe. Todos os dias recebemos cinco telefonemas (bloqueados). Certamente essas linhas têm nome de titular, CPF, endereço. Há seis meses, recebi mensagens dessas do Bradesco para ligar para um 0800 – essas linhas têm CNPJ registrado. Como não tenho cartão de crédito Bradesco, tomei como exemplo, liguei de telefone fixo para ver até onde ia. Atendimento de primeira, juntei as informações e, em colaboração, enviei para o banco, entendo que eles têm dinheiro suficiente para pôr essa gente na cadeia. Ponderei que não me interessa ter conta em banco que tolera esses riscos. Recebi resposta robotizada, “não nos responsabilizamos”; “exclua”; “não dê informações”, mas os golpistas têm informações dos cadastros do banco. Registrei no Reclame Aqui, mas retornaram os mesmos ‘copia e cola’ – sem inteligência. Há bilhões envolvidos, e assim continua essa tolerância: Bancos, Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) causando dor de cabeça a correntistas.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André