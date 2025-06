São Caetano possui Legislativo mais caro ‘per capita’ do Grande ABC

Levantamento do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) indica que a Câmara de São Caetano figurou como a mais cara do Grande ABC em 2024 para os seus moradores. Na outra ponta, com menor custo per capita, aparece a de São Bernardo. O compilado de dados cruza informações do número de vereadores, população e orçamento empenhado nos 12 meses do ano passado.

Com 172.109 habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) consultados pela Corte, e 19 vereadores até dezembro, São Caetano – o menor município da região em extensão territorial, com 15 km² – gastou R$ 75.874.239,68 para manter as atividades legislativas. Isso representa um custo per capita de R$ 440,85 (valor total dividido pelo número de moradores).

No outro lado do levantamento encaminhado ao Diário pelo TCE-SP, vem a Câmara de São Bernardo. Maior cidade em extensão territorial e populacional, com 840.499 pessoas, o Legislativo são-bernardense teve o menor custo per capita, R$ 90,96.

Rio Grande da Serra, cidade com menor orçamento entre as sete cidades da região e com o menor número de parlamentares, registrou em 2024 empenho de R$ 5.256.811,90 para manutenção das atividades do Parlamento, ou R$ 116 pagos individualmente pelos 45.317 moradores.

Na sequência, de acordo com o levantamento do Tribunal de Contas, vem Ribeirão Pires. A cidade, que conta com 17 vereadores, desembolsou R$ 13.654.779,63 para o custeio da Câmara. No rateio populacional, chegou-se ao valor de R$ 114,86 para cada um dos 118.877 habitantes.

Com 404.118 moradores, o Legislativo de Diadema consumiu do Orçamento para manter seu funcionamento com pagamento de salários dos 21 vereadores, servidores e outros custos, R$ 45.203.083,19, valor per capita de R$ 111,86.

Santo André, segunda maior cidade do Grande ABC e com 778.711 moradores, destinou dos cofres municipais para a Câmara R$ 84.364.298,31 ou R$ 108,34 por morador. O cálculo, com dados de 2024, considerou os 21 vereadores da cidade.

Por fim, Mauá empenhou para custeio do Legislativo com 23 vereadores, o montante de R$ 40.272.969,74, que, divididos pelo número de moradores, chega-se a R$ 93,79 por habitante, o segundo mais baixo do Grande ABC.

NO ESTADO

Com mais de 6.900 legisladores nos 644 municípios do Estado (a Capital, cujas contas não são auditadas pelo TCE-SP, ficou de fora do levantamento), as Câmaras custaram, juntas, mais de R$ 4 bilhões aos cofres públicos. Para atender uma população estimada em 34.077.616 habitantes, o custo médio dos vereadores é de R$ 117,49 por cidadão.