Homem é preso ao quebrar box de banheiro para furtar alumínio em Mauá

Um homem foi flagrado tentando furtar partes de alumínio de uma casa na Rua dos Bandeirantes, no bairro Vila Dirce, em Mauá. Segundo a Polícia Militar, no sábado (21), a equipe da 1ª Companhia realizava patrulhamento pela região quando percebeu barulhos vindos de uma casa com o portão arrombado.

Ainda de acordo com a corporação, ao entrar no imóvel, os policiais encontraram o suspeito quebrando o box do banheiro com a intenção de levar o material. Ele foi detido no local, identificado e conduzido ao 1º Distrito Policial, onde o caso foi registrado como furto tentado.

