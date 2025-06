Objeto similar a uma bomba é achado em Mauá e PM isola bairro

A Polícia Militar isolou uma área no bairro Zaíra, em Mauá, na última semana e divulgado nesta terça-feira (17), após a localização de um objeto suspeito com características semelhantes a um artefato explosivo. A ocorrência foi atendida por equipes do 30º Batalhão da PM após acionamento via Copom.



De acordo com a polícia, uma testemunha relatou ter sido abordada por uma mulher desconhecida, que abandonou o objeto na rua e deixou o local rapidamente. Diante da suspeita de risco, os agentes isolaram a região e solicitaram apoio do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), especializado em explosivos.

A equipe do Gate recolheu o material para análise e encaminhamento à perícia. A polícia não confirmou se o objeto era, de fato, um explosivo ativo. O caso será investigado pelas autoridades competentes.



Ninguém foi preso até o momento.