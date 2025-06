Caminhão bate em muro do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária em São Bernardo

Um caminhão colidiu com o muro da 1ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), localizada na Estrada do Rio Acima, em São Bernardo, na manhã deste domingo (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista, de 36 anos, perdeu o controle da direção ao passar por uma rotatória e atingiu a estrutura. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada como choque no 3º Distrito Policial de São Bernardo, que requisitou a realização de perícia.