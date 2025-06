Cemitério de Vila Euclides. História destroçada. O alvo agora são os vasos. Famílias antigas atingidas. Meliantes agridem autonomistas...

Inaugurado na segunda metade do século 19, o Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo, é o mais antigo em funcionamento no Grande ABC.

Ali estão enterrados moradores de Santo André, São Caetano e outras cidades, além de representantes das mais antigas famílias de São Bernardo, entre os quais autonomistas, políticos, imigrantes, migrantes, gente que construiu esta cidade.

O bronze atrai uma quadrilha que não teve dificuldade em romper o arame farpado circular colocado sobre os muros seculares.

O problema arrasta-se, administração pública atrás da outra. Esta página Memória denunciou o problema nos governos Orlando Morando e Luiz Marinho.

O problema alcança a atual administração, do prefeito Marcelo Lima.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Muitas das famílias antigas de São Bernardo, cujos entes foram sepultados no Cemitério Museu de Vila Euclides, que é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, estão revoltadas com o descaso e falta de segurança do local.

No caso da nossa família, os dois vasos de bronze foram serrados em sua base e furtados.

Da família Miele furtaram uma estátua de mais de um metro e meio

E centenas de outros túmulos tiveram seus metais furtados.

Cabe uma matéria criticando a segurança e administração local e o secretário de Serviços Urbanos, que é o responsável pela manutenção e gestão do Serviço funerário.

Moyses Cheid Junior

Marli Miele Corazza

NOTA DA MEMÓRIA – A queixa de Marli e Cheid Junior tem total procedência. O termo “centenas” é verdadeiro. O bronze tem sido substituído por plástico.

Marli Corazza fotografou alguns dos túmulos atingidos. Ela é filha do saudoso Élio Corazza, que foi industrial de móveis em sociedade com os irmãos. Marli repetiu o que “Memória” fez em outras oportunidades: clicou a destruição.

Recebemos da Marli mais de 30 fotografias, de túmulos de famílias que vieram para o Núcleo Colonial de São Bernardo entre os séculos 19 e 20. E famílias quatrocentonas, como a Oliveira Lima.

Nos túmulos atingidos das fotos estão sepultados membros das famílias Beber, Bertoldo, Boralli, Bueno, Castro, Cataldi, Chiedde, Copede, Daré, Dellabarba, Gerbelli, Grotti, Lopes da Silva, Marson, Miele, Miraglia, Monteiro, Nicolau, Oliveira Lima, Pasin, Pascotto, Peruzzi, Pinchiari, Pinto, Scagnolato, Stegemann e Valarini.

Identificamos dois líderes autonomistas cujos túmulos foram atingidos: Francisco Miele e Dr. Nicolau Antonio, médico.

O túmulo onde está sepultada a prefeita e deputada Thereza Delta não escapou à fúria dos assaltantes.

Brazilia Tondi de Lima, professora, nome de escola na Vila São José, teve também o seu túmulo danificado.

Adir Monteiro, amigo desta coluna desde os primórdios, chefe de gabinete do prefeito Aldino Pinotti, dizia que nos momentos mais angustiantes era no Cemitério de Vila Euclides que encontrava a paz por entre as alamedas arborizadas. Ali sepultado, também o túmulo onde está o corpo do querido Adir não escapou à sanha dos ladrões.

E assim por diante.

ALÔ, ALÔ...

Quem seriam os receptadores dos objetos roubados?

O Cemitério de Vila Euclides é, provavelmente, o único logradouro público de São Paulo onde existe um túmulo-monumento que homenageia vítimas da Revolução de 1924.

A saudosa dona Myrths Setti Braga nos mostrou, pessoalmente, túmulos de técnicos construtores da Represa Billings, em cujas lápides estão dizeres em inglês.

O Cemitério das Irmandades, anexo, se transforma em verdadeiro museu sacro.

Ou seja: como disseram nossos leitores, o Cemitério de Vila Euclides é, de fato, um museu a céu aberto que precisa de um olhar efetivo das autoridades, do Conselho Municipal em Defesa do Patrimônio Histórico, da AME – Associação dos Amigos da Memória.

Daí endereçarmos esta queixa diretamente ao novo prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima.

O caso é muito sério, prefeito. A quem mais devemos recorrer?

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Fotos: Marli Miele Corazza

PERSONALIDADES ATINGIDAS

1 – Túmulo da família Quirino Baptista de Oliveira Lima, filho do Coronel Oliveira Lima, pai do prefeito Hygino de Lima

2 – Túmulo da Família Mauricio Caetano de Castro, esposo da prefeita e deputada Thereza Delta, pais do vereador, presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito Mauricio de Castro

3 - Túmulo da Família do Dr. Gabriel Nicolau, toda uma carreira médica desenvolvida em São Bernardo, líder do movimento autonomista de 1944

4 – Túmulo da Família de Francisco Miele, criador da Fábrica de Móveis para escritório Irmãos Miele, líder autonomista do movimento que recuperou a autonomia de São Bernardo

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 17 de junho de 1975 – Edição 2774

DESTAQUE – Santo André anunciava a criação de uma central de dados. Um computador de terceira geração, recuperado, seria importado dos Estados Unidos.

FUTEBOL – Jogos do domingo, dia 15 (de junho de 1975): no Estádio Bruno Daniel, Santo André 2, Independente de Limeira 1; em Marília, Marília 2, Saad, de São Caetano 1.

POLÊMICA NO FUTEBOL – Árbitros (ainda chamados de juízes) discutiam quem teria apitado o jogo da estreia de Pelé em Santo André, no célebre 7 de setembro de 1956: João Rela Filho ou Esthefan Guebaldi?

EM 17 DE JUNHO DE...

1900 - Sebastião Augusto Pedroso era eleito vereador de São Bernardo. Passava a ocupar a vaga de Máximo Pollack, que renunciou. Pedroso completaria o triênio 1899-1901. Era tenente da Guarda Nacional.

1905 – Roma, 17 – Deram excelentes resultados as experiências hoje feitas com um novo aparelho denominado microfone hidráulico.

Sr. Majorama, ministro dos Correios e Telégrafos, falou de Roma para Londres, percebendo-se distintamente a voz.

NOTA DA MEMÓRIA – As redes sociais informam que o “microfone hidráulico” deveria se chamar hidrofone, já que é que é um tipo de microfone projetado para captar sons debaixo d''água.

O microfone como hoje conhecemos é uma invenção de 1877 e tem dois pais, Emile Berliner e Alexander Graham Bell.

Lisboa, 16 – A Sociedade Geográfica organizará festejos por ocasião da colocação da cruz oferecida pelo arcebispo do Rio de Janeiro na capela contendo o túmulo de Pedro Alvares Cabral, em Santarém.

Santos, 16 – A greve geral continuava. Não houve entrada de café. O comércio conserva-se paralisado. Padeiros aderiram. Câmara e diretório favoráveis aos grevistas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de São Manuel. Elevado à vila (município) em 1885, quando se separa de Botucatu.

Também aniversariam nesta data: Aloândia (GO), Bom Sucesso, Lastro e Mataraca (PB), Ervália e Mutum (MG), Macarani e Maraú (BA), São Francisco (SE) e São João da Barra (RJ).

HOJE

Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Secas

Dia do Funcionário Público Aposentado

Início da Semana do Migrante.

São Ranieri de Pisa

17 de junho

Padroeiro de Pisa e dos viajantes. Nasceu em Pisa em 1118 e morreu em 17 de junho de 1161. A canonização de São Ranieri foi realizada pelo Papa Alexandre III.

Ilustração: Portal A-12

Arte: Paulo César Nunes