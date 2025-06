Monterrey x Inter de Milão: confira onde assistir e possíveis times

Monterrey, do México, e os italianos da Inter de Milão fecham a primeira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (17), às 22h (de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, SporTV, DAZN, e Cazé TV.



Os mexicanos chegaram ao Mundial pela conquista da Concacaf Champions League de 2021. Porém, não vive bons momentos nos últimos anos. O técnico Domenec Torrent, ex-Flamengo, chegou ao time em maio com o objetivo de fazer com que o elenco melhore o desempenho na competição mundial. Além do treinador, o clube conta também com a estrela do zagueiro Sérgio Ramos, multicampeão pelo Real Madrid e seleção espanhola.



Já os italianos chegam como favoritos para o duelo, mesmo após a goleada por 5 a 0 sofrida contra o PSG na grande decisão da Liga dos Campeões. Após a final, o técnico Simone Inzaghi se despediu do clube. Cristian Chivu foi anunciado como o novo comandante da Inter, velho conhecido como jogador e também como treinador das categorias de base.



O estádio Rose Bowl, palco da partida, ficou marcado pela conquista do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 1994.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 17 de junho, às 22h (de Brasília)



- Local: Estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, nos Estados Unidos



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)



Prováveis escalações:

Monterrey: Andrada; Stefan Medina, Sergio Ramos, Héctor Moreno e Arteaga; Corona, Ambríz, Deossa e Fimbres; Sergio Canales e Germán Berterame.

Técnico: Domenec Torrent



Inter de Milão: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Zielinski, Henrikh Mkhitaryan e Carboni; Marcus Thuram e Lautaro Martínez.

Técnico: Cristian Chivu