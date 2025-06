Homem morre após apontar arma para PMs em São Bernardo

As Polícias Civil e Militar investigam a morte de um homem de 42 anos ocorrida na tarde de segunda-feira (16), no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Segundo informações da Polícia Militar, agentes suspeitaram de um veículo e tentaram abordá-lo. Durante a ação, o condutor teria sacado uma arma e apontado na direção da viatura. Diante da ameaça, os policiais reagiram e o homem foi baleado.



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito ainda no local. A perícia técnica compareceu à cena e apreendeu as armas do suspeito e dos policiais envolvidos na ocorrência.



O caso foi registrado como resistência seguida de morte decorrente de intervenção policial no 3º Distrito Policial de São Bernardo. Um Inquérito Policial Militar (IPM) também foi instaurado para apurar a conduta dos agentes durante a abordagem.