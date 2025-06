Gilvan vai a Brasília para discutir precatórios

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), está a caminho de Brasília para discutir a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 66, com foco sobre o limite dos municípios para o pagamento de precatórios, em audiência pública na Câmara dos Deputados, a partir das 14h desta terça-feira (17). A reunião atende a pedidos de deputados federais, entre eles, Fernando Marangoni (União Brasil), que tem reduto na cidade.



Gilvan estará presente no plenário 14 do Parlamento representando também a FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), como vice-presidente do grupo de precatórios. “A PEC 66 está em fase final (de tramitação) e essa reunião servirá para ouvir os municípios e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A gente quer continuar pagando àqueles que têm direito de receber da Prefeitura, mas precisamos de um limite para que não comprometa as finanças do município para saúde, mobilidade, educação. Então a gente busca equilíbrio”, disse.

