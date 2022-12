Motorola Edge 30 Fusion ganha versão com cor do ano de 2023 da Pantone

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



02/12/2022 | 09:55



A parceria global entre Pantone e Motorola – exclusiva na categoria de smartphones – traz mais uma novidade às prateleiras brasileiras. Trata-se da edição especial do Motorola Edge 30 Fusion na cor do ano de 2023, Viva Magenta. O modelo está disponível a partir de hoje (2) na loja virtual da marca, com preço sugerido de R$ 4.999 e 10% de desconto na compra à vista.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Especificações do telefone

Lançado no Brasil em setembro, o Motorola Edge 30 Fusion oferece desempenho de alto nível em um dispositivo fino e com design sofisticado. Com recursos premium, inclui uma tela pOLED sem borda de 6,55″ de 144 Hz, plataforma móvel Snapdragon 888+ 5G e um sistema de câmera de 50 MP com OIS. Ainda conta com acabamento vegan leather na parte traseira. A interface nas telas do smartphone, por sua vez, foi toda customizada para harmonizar com os tons da cor do ano.

O aparelho possui duas atualizações de sistema operacional e três anos de atualizações de segurança, além de dois anos de garantia. O Motorola Edge 30 Fusion na cor do ano de 2023 conta com o kit completo para experiência do consumidor, incluindo capa de proteção, fone de ouvido com fio, cabo USB, carregador TurboPower e a fragrância exclusiva da marca.

Significado do Viva Magenta

Há mais de 20 anos, os especialistas mundiais do Pantone Color Institute anunciam a cor do ano, destacando o poder simbólico da tonalidade e como ela se reflete no que está acontecendo na cultura do momento. O tom é selecionado a partir da análise de tendências e temas globais ao longo dos últimos 12 meses, considerando todos os aspectos da sociedade, como moda, marketing, mídias sociais e até mesmo política.

A cor do ano de 2023, Viva Magenta, transmite a mistura entre o ambiente virtual e o físico. Enraizado em vermelho com tons frios de azul, a tonalidade é inspirada na natureza, e explora como a tecnologia é capaz de revelar múltiplas dimensões e uma nova maneira de criar.

À medida que as pessoas se envolvem em vários espaços e lugares simultaneamente, as linhas do que é tangível e digital se confundem, formando uma identidade híbrida. O Viva Magenta simboliza esse relacionamento, destacando como os consumidores usam a tecnologia para aprimorar suas várias personas e desenvolver sua autoexpressão multifacetada.