Marcelo Lima inicia revitalização da Praça José Carlos Tavechio

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), nem bem chegou da Irlanda, onde foi visitar os alunos do Conecta, assinou neste sábado (26) a ordem de serviço para revitalização da Praça José Carlos Tavechio, no Jardim Ipanema, no bairro dos Casa. Esta é a terceira vez ao longo da carreira política que Marcelo Lima participa de anúncio de reforma do equipamento público.

A revitalização do espaço contará com investimento da iniciativa privada no valor de R$ 700 mil. Porém, o prefeito afirmou que a cidade realizará com recursos próprios a reforma de outras duas praças menores no entorno, ao custo de R$ 200 mil. "Não tem sentido voltar depois e fazer o que deixamos para trás, porque temos de avançar e melhorar toda a cidade. Aqui no Jardim Ipanema já recapeamos todas as ruas e agora vamos trabalhar para deixar toda essa área aqui da praça e do entorno mais bonita”, afirmou Marcelo Lima, ao destacar que a iluminação no entorno também receberá reforço, porque é uma questão de segurança.

A reforma da Praça inclui a implementação de pista de caminhada, academia ao ar livre, espaço pet e nova iluminação em LED. O projeto contempla a reforma da área de convivência, do playground (inclusive com troca de equipamentos), da pista de skate, pintura geral, paisagismo e revitalização completa da quadra de esportes, inclusive do alambrado, além de colocação de rede de cobertura em nylon. “A cobertura em nylon é importante, porque evita que a bola vá para a rua e coloque crianças em risco ao sair para buscá-la”, disse o prefeito.