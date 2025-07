Biblioteca Nair Lacerda, em Santo André, terá programação cultural neste domingo

Este domingo (27) é dia de ir à biblioteca Nair Lacerda, em Santo André. Localizado no centro cívico, o equipamento estará de portas abertas das 10h às 16h, com atividades culturais, jogos com monitoria, além dos serviços tradicionais como consulta do acervo, cadastro de sócio, empréstimo e devolução de livros.

A programação cultural começa às 11h30, com uma apresentação interativa de fantoches, que vai abordar temas do cotidiano para fazer o público refletir e com isso estimular a imaginação, a criatividade e o hábito de leitura. O espetáculo, livre para todas as idades, traz no elenco Brayan Lucinda e Monique Evangelista.

A intervenção Realejo Poético, criada pelo Cia Patética de Teatro, começa às 14h30. No Realejo Poético, um bonequinho chamado Poeta sorteia poemas para o público, enquanto a música ao vivo embala a leitura e a interação com os espectadores. A apresentação busca resgatar a beleza da escrita e da oralidade presentes na poesia, utilizando a interatividade e a magia do teatro de animação para despertar emoções e memórias através das palavras. No elenco estão Fábio Parpinelli, Luz López e Cleber D''Nuncio.

As atividades fazem parte do projeto Domingo é Dia de Biblioteca, que acontece todo último domingo de cada mês, das 10h às 16h. Implementado pela Secretaria de Cultura para promover e permitir o acesso do público ao acervo do equipamento e outras atividades, o projeto, criado em março de 2022, já está consolidado e recebe um público diversificado, composto por famílias, diferente do que a biblioteca costuma receber de segunda a sexta em seu horário de funcionamento (das 8h30 às 16h30).

Serviço

Projeto Domingo é Dia de Biblioteca

Data: 27/7, das 10h às 16h

Local: Biblioteca Nair Lacerda

Endereço: Praça IV Centenário - Centro