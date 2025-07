Veja o obituário do Grande ABC deste dia 27 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Ronald Casartelli, 89. Natural da Suíça. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Zilda Vicente Crocco, 86. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Altamira Vasconcelos Couros, 85. Natural de Ubaitaba (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Francisco de Araújo, 83. Natural de Crateús (Ceará). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roque Francisco de Araujo, 83. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Sant André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanda Rosa Almendez, 72. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Graça Fernandes Cavalcante, 70. Natural da Boca do Acre (Amazonas). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Alves, 65. Natural de Santo André. Residia no parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Edna Mendes da Silva Souza, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edino Lins da Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque do Pedroso, em Santo André. Eletricista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Vieira Ramos, 60. Natural de Santo André. Residia em Paranapiacaba, Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

Rosimar de Oliveira, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juarez Martins Vitorino, 59. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Auxiliar de almoxarifado. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Valdeci Silva, 83. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Waldemar Patrício da Silva, 87. Natural de Heliópolis (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Eleni Vieira Dutra, 83. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Teles dos Santos, 83. Natural de Itaipé (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Manuel Miguel da Silva, 78. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

José Alvim Campos, 75. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Jurandir Kazumi Katayama, 72. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 22, em Diadema. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Maria Dulce Macedo da Silva Simplício, 72. Natural de Toritama (Pernambuco). Residia no Jardim Novo Eden. Dia 22, em Diadema. Cemitério Municipal de Santa Isabel (SP).

Benedito Ribeiro, 67. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Benedito Maciel Mendes, 65. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Vale da Paz.

José Alves de Moura, 61. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Sérgio Marques Rosa, 59. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Andréa Sgravetto, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudemir Natal de Paiva, 53. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Elvis Alves de Souza, 53. Natural de Mathias Lobato (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Glória Conceição Nunes, 51. Natural do Rio Vermelho (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 22, em Diadema. Jardim da Paz, em Embu das Artes (SP).

Valdeí Fidelis Pereira, 48. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.