Zoonoses de São Bernardo promove feira de adoção de pets neste domingo

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) da Prefeitura de São Bernardo realiza neste domingo (27) mais uma feira de adoção de pets. São mais de 20 animais, entre cães e gatos, todos já vacinados, vermifugados e castrados, que estão prontos para encontrar um novo lar e uma nova família. O equipamento municipal responsável pela iniciativa fica na Avenida Doutor Rudge Ramos, 1.740, Rudge Ramos, e a feira acontecerá das 10h às 15h.

Quem se apaixonar por um dos animais poderá levá-lo para casa no dia do evento. O adotante deve ter mais de 18 anos de idade, apresentar documentos, como cópia simplificada do RG, CPF e comprovante de residência, informar número de telefone para contato e portar coleira, com guia, ou caixa para transporte, no caso de gatos.

O futuro tutor deve passar por entrevista e receberá ainda orientações sobre a posse responsável. É possível obter mais informações pelos telefones (11) 4365-3349 / 4367-3306 / 4368-8153 ou pelo e-mail [email protected]. Nos contatos, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.