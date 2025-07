Tite e Auricchios: longe de José, perto de Thiago

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), dá sinais claros de afastamento de seu antecessor, José Auricchio Junior (PSD). Porém, não esconde que Thiago Auricchio (PL), filho do ex-aliado político nas eleições de 2024, é seu preferido quando se trata em apoiar um nome do Grande ABC na disputa por vaga a deputado estadual em 2026. Tite destaca a atuação do parlamentar como essencial para a cidade, em especial a articulação junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o avanço do Smart Sanca. “Tenho um carinho muito especial por ele e, se possível, vou ajudá-lo na campanha com unhas e dentes”, disse o liberal, que rompe com o passado, mas mantém o futuro amarrado a nome tradicional da política local.

Protagonismo

Ex-prefeiturável de Santo André, Eduardo Leite (PSB) analisou que a intervenção do presidente dos EUA, Donald Trump, na economia e política no Brasil pode ter dois grandes efeitos. O primeiro é o enfraquecimento do bolsonarismo, em meio ao desgaste a setores produtivos. O pessebista também apontou o protagonismo do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), nas negociações com a Casa Branca. “Essa medida do Trump é a consolidação na permanência de Alckmin na chapa (de Lula) para 2026”, disse.