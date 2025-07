Palmeiras bate Grêmio com gol relâmpago, vence 3ª seguida e cola no Cruzeiro

O Palmeiras venceu a terceira partida consecutiva pelo Campeonato Brasileiro ao superar o Grêmio por 1 a 0 na noite deste sábado, no Allianz Parque, em São Paulo. Com a vitória pela 17ª rodada, a equipe cola no líder Cruzeiro, que soma 34 pontos, dois a mais que os alviverdes. Os mineiros ainda jogam no domingo, contra o Ceará.

Um time frenético abriu o placar com Facundo Torres logo aos dois minutos de jogo. O Grêmio reagiu em alguns momentos da partida, mas nunca à altura do time palmeirense, que pode cadenciar o ritmo. Nas poucas vezes em que os gaúchos levaram perigo, Weverton fez boas defesas.

Agora, o foco do Palmeiras será o Corinthians, rival das oitavas de final da Copa do Brasil, com jogo de ida na Neo Química Arena, na quarta-feira. Um dia antes, o Grêmio recebe o Fortaleza, em jogo atrasado da 14ª rodada.

Só o Palmeiras apareceu nos primeiros momentos. Com apenas dois minutos, Facundo Torres abriu a vantagem, em jogada trabalhada do ataque alviverde, com Piquerez e Maurício.

O lance que originou o gol se repetiu mais vezes, com avanços do uruguaio pelo lado esquerdo, bagunçando o setor do garoto Igor Serrote e de Pavón.

O Palmeiras não precisou de esforço para defender-se. O Grêmio, no pouco tempo que ficou com a bola (o Palmeiras chegou a ter 73% da posse), não conseguia trocar passes e avançar.

A melhor chance gremista veio com Pavón. O argentino recebeu lançamento em profundidade e chutou forte. Weverton salvou em defesa comemorada como um gol no Allianz Parque.

O Palmeiras manteve a pressão alta, e o Grêmio encontrou nos lançamentos às costas da defesa um caminho para tentar reagir. O time, contudo, não conseguiu levar mais perigo.

Na volta do intervalo, o repertório gremista cresceu. A bola longa não era o único recurso, e o time melhorou a troca de passes para avançar. O Palmeiras ainda não chegava a ser ameaçado, mas Abel Ferreira preferiu promover três substituições para tentar retomar o controle do jogo.

As trocas também já miravam o duelo do meio da semana pela Copa do Brasil. Mesmo os titulares que ficaram em campo diminuíram o ritmo. Era o caso de Facundo Torres, que passou a correr menos e foi coberto por Flaco López.

Enquanto o Palmeiras reduzia a velocidade, o Grêmio não conseguia acelerar. O time de Mano Menezes conseguiu trabalhar mais com aproximações. As falhas no campo de ataque, porém, repetiam-se.

Apenas aos 36 minutos, o Grêmio conseguiu uma conclusão. Foi a partir de jogada individual do garoto Alysson. Entre finalização e cruzamento, Weverton até esticou o braço, mas não precisou sequer fazer a defesa.

Na pressão e no desespero gremista, quem quase se deu melhor foi o Palmeiras. Foram puxados dois contra-ataques no acréscimo, mas o time da casa não conseguiu concluir para ampliar.

Um susto foi o último lance da partida. Aravena cruzou, e a bola passou por Jardiel e Edenilson. Nenhum dos gremistas conseguiu finalizar, já dentro da área, o que garantiu a vitória mínima do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 GRÊMIO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez e Lucas Evangelista (Aníbal Moreno); Facundo Torres (Riquelme Filipi), Maurício (Ramón Sosa) e Luighi (Raphael Veiga); Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, e Marlon; Dodi (Jardiel), Alex Santana (Camilo) e Riquelme (Edenilson); Cristian Oliveira (Aravena), Braithwaite e Pavón (Alysson). Técnico: Mano Menezes.

GOL - Facundo Torres, aos 2 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emiliano Martínez (Palmeiras) e Pavón e Gustavo Martins (Grêmio).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (PR).

PÚBLICO - 37.132 presentes.

RENDA - R$ 2.985.573,20

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.