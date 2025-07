Segurança sem fronteiras

Começam a se evidenciar os efeitos práticos do acordo firmado entre os sete prefeitos que integram o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para eliminar as barreiras territoriais à atuação das Guardas Civis Municipais. A prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas e corrupção ativa, realizada pela GCM de São Caetano em território andreense, é exemplo do avanço representado pelo novo modelo de patrulhamento. A cooperação permitiu que a abordagem, iniciada no limite entre as cidades, não fosse interrompida pela simples troca de jurisdição, como ocorria antes da medida conjunta. Esse tipo de integração entre forças locais representa passo relevante para a segurança pública da região.

A prática de utilizar as divisas municipais como rota de fuga não é novidade no cotidiano do crime. Por anos, agentes enfrentaram dificuldades para completar ocorrências iniciadas em uma cidade e que se estendiam a outra, travados por normas administrativas que desconsideravam a realidade dinâmica da ação policial em região totalmente conurbada. Com o termo de cooperação, esse entrave perde força. A atuação recente da Rotam de São Caetano, que resultou na apreensão de substâncias ilícitas e em flagrante por tentativa de suborno, demonstra que a unificação de esforços torna as operações mais consistentes, mesmo diante de situações complexas e em áreas de transição entre cidades.

O Grande ABC compartilha características urbanas, sociais e logísticas que ultrapassam os limites oficiais entre os municípios. Por isso, torna-se coerente que as políticas de segurança acompanhem essa configuração. A medida que autoriza a continuidade da ação das guardas civis para além da fronteira administrativa representa resposta institucional a um desafio comum. O crime não reconhece cercas geográficas; cabe ao poder público, portanto, agir de forma coordenada, evitando que os limites legais sirvam como escudo para infratores. A cooperação entre os municípios, ao que tudo indica, segue no rumo adequado e pode – aliás, espera-se – que seja aplicada também em outros segmentos.