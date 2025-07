São Bernardo está entre 25 cidades no Programa de Zoneamento Ambiental

São Bernardo foi oficialmente selecionada para integrar o grupo de 25 municípios brasileiros participantes do Programa de Zoneamento Ambiental Municipal, desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, dentro da iniciativa Cidades Verdes e Resilientes. O programa tem como objetivo subsidiar políticas públicas voltadas à regulação do uso e ocupação do solo – urbano e rural – por meio de diretrizes ambientais e climáticas, conforme previsto na Política Nacional do Meio Ambiente e no Estatuto da Cidade.

Nesta sexta-feira (25), a cidade sediou uma oficina técnica com representantes do Governo Federal, voltada ao levantamento de informações locais, identificação de áreas críticas e apoio à elaboração do decreto que irá instituir o ZAM em âmbito nacional. A ação foi realizada com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal e contou com a participação de técnicos de outras pastas da Prefeitura.

Além das diretrizes, o programa também poderá integrar novos investimentos ao município na apresentação de projetos inovadores, baseados nas necessidades e perspectivas a serem apresentadas ao Governo Federal.

O encontro em São Bernardo foi conduzido por Célia Melo, representante do Ministério do Meio Ambiente, e Cláudia Grossi, consultora da pasta. Ao longo do dia, os participantes promoveram debates técnicos e realizaram vistorias em áreas da cidade, em uma metodologia que valoriza o protagonismo dos municípios na construção das políticas públicas.

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) reforçou que a seleção é prova do compromisso do município com a sustentabilidade. “São Bernardo vem avançando nas políticas ambientais e urbanas. A parceria com a ONU-Habitat e agora essa seleção para o ZAM mostram que a cidade está preparada para liderar a construção de um futuro mais sustentável, justo e resiliente. É uma conquista de toda a população”, frisou.





COMPROMISSO

A oficina é parte de uma jornada iniciada pela cidade em compromissos com a sustentabilidade. No último dia 9 de julho, o chefe do Executivo municipal esteve no Rio de Janeiro para oficializar, junto à ONU-Habitat, a adesão de São Bernardo a um programa global voltado à melhoria da qualidade de vida urbana e ao enfrentamento das mudanças climáticas. A cidade é a primeira da região a firmar essa parceria com a agência da ONU.

Durante a reunião, a representante do Ministério do Meio Ambiente, Célia Melo, destacou o município entre as cidades com grande valor sustentável para o País. “Selecionamos, de um total de 96 municípios analisados, apenas 25. São Bernardo está entre eles por atender aos critérios técnicos definidos. O objetivo é ouvir o município, compreender seus desafios e, a partir disso, construir juntos o decreto federal que vai instituir o Zoneamento Ambiental Municipal. A ideia é que a experiência de São Bernardo contribua não apenas localmente, mas também nacionalmente. O município vai nos ajudar a formular o roteiro, as diretrizes, as propostas de institucionalização do ZAM. Essa parceria é de mão dupla”, salientou.

AÇÃO CLIMÁTICA

Somada à agenda da ONU, a participação de São Bernardo nos programas federais também prevê a elaboração de um Plano de Ação Climática Municipal, alinhado à Nova Agenda Urbana adotada pela ONU. Esse plano se somará aos instrumentos locais, como o Plano Diretor e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, com o objetivo de criar uma estratégia integrada e orientada por dados, indicadores e soluções baseadas na natureza.

Para a consultora do Ministério do Meio Ambiente, Cláudia Grossi, é fundamental que haja diálogo entre o município e a União para que seja construída uma política conjunta, baseada em uma base sólida do programa de zoneamento ambiental, atendendo as demandas e dificuldades de cada região. “É importante destacar que esse zoneamento é um instrumento de gestão do território. Ele será construído com base no diálogo entre as esferas municipal e federal, respeitando as competências locais e fortalecendo a governança ambiental”, completou.

A secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, Ruth Cristina Ramos, também enxerga com bons olhos a integração entre as esferas para o benefício do município. “Ser escolhida para integrar esse grupo pioneiro de cidades é motivo de muito orgulho para São Bernardo. A oficina de hoje nos permitiu dar um passo importante no diagnóstico ambiental do território e reforça o nosso compromisso com um desenvolvimento urbano responsável, integrado ao meio ambiente e com foco na qualidade de vida da população”, concluiu.