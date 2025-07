Grande ABC ganha primeiro espaço para jogos de tabuleiro

Um acervo de 300 jogos de tabuleiro será o diferencial de um estabelecimento que abrirá as portas no dia 2 de agosto na Rua Arafura, 77, no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo. O formato de lazer é inédito na região e viralizou nas redes sociais após a inauguração, há oito anos, em Guarulhos, do Covil Game Bar.<EM>

Com opções clássicas como Jenga, Uno, Cara a Cara e Eu Sou?, o novo endereço também traz à disposição títulos importados, que pararam de ser fabricados, ou mais contemporâneos, como Dobble, Dixit, Ticket to Ride. “Entendemos que nossa missão é tornar de vez o celular um item secundário nos encontros de família e amigos. A graça está justamente em como, ainda hoje, o pessoal ama e sempre acaba conhecendo um jogo de tabuleiro diferente”, comenta o fundador Lucas Arata, 29 anos.

Formado em Engenharia Naval pela USP (Universidade Paulista de São Paulo), o jovem é sócio do ponto inaugural de Guarulhos – fundado juntamente com o irmão, Pedro Arata, 32 – e também da filial em São Bernardo, tocado com a namorada, Barbara Sampaio, 24. Adepto da cultura geek (movimento dos fãs de jogos, tecnologia, quadrinhos, animes e ficção científica), o casal define o local como “um ambiente onde se sentiriam (pessoas) bem visitando”.

Na nova unidade, a experiência dos jogos é complementada com a transmissão de eventos esportivos, acompanhados por opções de bebidas e gastronômicas. O cardápio é duplo: um tradicional para alimentação e outro com a listagem de jogos e fichas técnicas (com tempo estimado de partida, dificuldade e número de jogadores), que são dispostas por um garçom responsável pela explicação de regras aos clientes.

Segundo Arata, as novidades mais exóticas no espaço são os títulos When I Dream e Cash’n Guns. “Estes dois são casos raros, mas que, quem conhece, adora. A ideia de ter ao menos os mesmos jogos de Guarulhos esbarrou no impasse de que alguns não são mais produzidos. Ainda assim, conseguimos adquirir a maioria”, afirma o paulistano, que pensa em se mudar à região para acompanhar o crescimento do negócio.

“O Grande ABC é uma área muito grande, dinâmica. Aqui, estava uma ótima oportunidade para justamente este propósito de unir tanto crianças, jovens, adultos e idosos em torno da brincadeira. Por enquanto, a gente não tem nem planos de outra unidade, apesar de sempre haver esta possibilidade. Também é uma ideia nascida no ponto de São Bernardo testar um novo atendimento pela equipe da cozinha e mesas, de forma a otimizar o tempo e a aprendizagem dos jogos pelo público”, relata Arata.

PARA VISITAR

É cobrada entrada de R$ 15 por pessoa às quartas, quintas e domingos (exceto feriados). O valor sobe para R$ 20 às sextas, sábados e feriados. Reservas para a inauguração ainda não estão disponíveis, mas devem ser liberadas pela conta de Instagram @covilgb.