Diadema lidera repasse federal para atendimento às gestantes na região

O atendimento qualificado às gestantes fez com que Diadema se destacasse entre as cidades do Grande ABC ao receber o maior volume de recursos federais, conforme os critérios definidos pelo Ministério da Saúde para o Pré-Natal. Com 891 gestantes atendidas em 2024, a cidade recebeu R$ 128.615. Em seguida aparece Santo André, que realizou o pré-natal de 237 grávidas e teve repasse de R$ 34.210.

Segundo a Secretaria de Saúde, o reconhecimento evidencia o compromisso do município com a saúde materna e a eficiência dos serviços de atenção primária, especialmente na prevenção e cuidado desde o início da gestação.

O critério principal para o repasse foi o atendimento comprovado de munícipes com realização de exames até a 20ª semana de gestação, seguindo as diretrizes da Rede Alyne, voltadas à qualificação do acompanhamento pré-natal.

Um dos diferenciais de Diadema é a oferta de ultrassonografias obstétrica e morfológi-ca realizadas em unidades de saúde estrategicamente distribuídas pelo município, o que evita o deslocamento das gestantes para outras regiões. Além disso, a disponibilidade de agenda com clínicos generalistas e o suporte de ginecologistas nas unidades contribuem para um cuidado mais completo e acessível.

Segundo o secretário de Saúde da cidade, Antonio Carlos do Nascimento, a atenção às gestantes de baixo risco durante todo o ciclo gravídico e puerperal ocorre na UBS (Unidade Básica de Saúde). Já o atendimento às grávidas de alto risco envolve a Central de Especialidades, com fluxos específicos.

“Grande parte desse resultado é decorrente do empenho de nossas equipes de atenção primária na educação permanente. Temos um projeto chamado multiplicadores do conhecimento, no qual um grupo de profissionais de saúde foi capacitado para realizar o treinamento de outros colaboradores, com a finalidade de qualificar o registro de dados de nossos serviços, para que não ocorram distorções estatísticas”, afirmou o secretário.

OUTRAS CIDADES

Em Ribeirão Pires, o pré-natal de 66 gestantes resultou em R$ 9.527. Já em São Bernardo foram atendidas 28 grávidas, com repasse no valor de R$ 4.041. Em Mauá, o número de atendimentos foi de 21, correspondendo a R$ 3.031. A saúde de Rio Grande da Serra atendeu 16 gestantes e recebeu R$ 2.309. Por fim, São Caetano registrou dois atendimentos e repasse de R$ 288.

“A colaboração e o diálogo constante junto com comprometimento de todos os envolvidos são fundamentais para garantir a continuidade do cuidado, a melhoria dos processos e a qualidade na assistência prestada. Quando cada membro da equipe compreende seu papel e trabalha em sintonia com os demais, os resultados em saúde se tornam mais efetivos e alcançamos os resultados positivos”, afirmou Gustavo Tomaz, secretário adjunto de Saúde de Diadema.