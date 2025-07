Programa Faculdade de São Bernardo realiza primeiro vestibular amanhã

O primeiro vestibular do Programa Faculdade de São Bernardo, iniciativa da Prefeitura de São Bernardo criada pelo prefeito Marcelo Lima com gestão acadêmica pela Universidade São Judas, será realizado neste domingo (27). O processo seletivo conta com 2.588 inscritos, concorrendo a vagas distribuídas entre quatro cursos de graduação gratuitos. As provas serão aplicadas presencialmente, na unidade São Bernardo da Universidade São Judas, em dois horários: às 10h e às 17h, conforme escolha realizada no ato da inscrição.

“O número de inscritos, com quase 3.000 candidatos, revela que muitas pessoas têm vontade de fazer um curso Superior, mas muita gente pode não ter procurado porque ainda não acredita que seja verdade que a Prefeitura terá faculdade gratuita. Mas chegou o momento do vestibular, e quero desejar sucesso a todos que vão participar do processo. Para quem não conseguir a tão sonhada vaga para fazer um curso Superior agora, lembro que podem voltar a tentar no próximo vestibular, provavelmente no começo de 2026”, disse o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

O programa é voltado a pessoas de baixa renda que ainda não concluíram um curso de nível superior. Os cursos oferecidos são: Gestão Ambiental, Gestão Pública e Marketing Digital (bacharelados), e Gestão Financeira (graduação tecnológica). As aulas terão início em 14 de agosto, no polo localizado na Rua Marechal Deodoro, 1.058, no Centro da cidade.

CONFIRA ABAIXO DETALHES DA OPORTUNIDADE

Critérios de seleção

O programa adota critérios sociais para a seleção de candidatos. Entre os requisitos para garantir o benefício estão: renda familiar de até dois salários mínimos e ausência de formação superior.

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:

Melhor nota na redação do vestibular;

Menor renda per capita familiar;

Residência em regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH);

Ter cursado o Ensino Médio integralmente em escola pública ou privada com bolsa integral.

Cronograma

Vestibular: 27/7/2025 (domingo), às 10h ou 17h

Envio de documentos comprobatórios: até 6/8/2025 (por e-mail)

Resultado preliminar: 4/8/2025

Divulgação da lista de aprovados: 10/8/2025

Matrículas: 11 e 12/8/2025 (online ou presencial)

Local da prova

Endereço: Universidade São Judas – Unidade São Bernardo

Avenida Pereira Barreto, 1.479 – Bairro Baeta Neves

São aceitos os seguintes documentos para realização:

Carteira de Identidade (RG)

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Carteira de Trabalho (CTPS)

Passaporte

Caneta esferográfica azul ou preta são os materiais aceitos para a prova.