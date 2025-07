Taka anuncia ampliação e mais 20 leitos no Hospital Municipal de Diadema

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), acompanhado por vereadores da cidade e pela vice-prefeita, Andréa Fontes, assinou o início das obras de ampliação da Observação III do Hospital Municipal de Diadema, localizada no térreo e que vai permitir ampliar de quatro para 20 leitos no setor, entre outras intervenções. Segundo o anúncio feito na manhã deste sábado (26), as adequações também incluem a revitalização e modernização dos elevadores e ampliação da recepção do hospital.

Serão mais de 320 metros quadrados destinados aos novos leitos e poltronas confortáveis para acompanhantes. Para isso, a antiga área do estacionamento foi fechada com tapumes, de forma a garantir a realização da obra com proteção e segurança para pacientes e funcionários do hospital. “Trata-se de uma obra que queremos entregar em até 3 meses, estimada em R$ 650 mil, que irá trazer mais qualidade no atendimento, desafogar nossa demanda e agilidade nos serviços”, afirmou o emedebista.

De acordo com a Prefeitura, as intervenções devem ficar prontas em outubro deste ano.