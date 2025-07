Palavra do Leitor - 26 de julho de 2025

Dívida bilionária

‘Dívida de S.Caetano é de R$ 1,15 bilhão, diz Tite Campanella’ (Política, ontem). Vão já culpar o presidente Lula. São Caetano fazendo manifestação para tirar o Lula da Presidência. Ao invés disso, vocês podiam ir às ruas cobrar o prefeito e os vereadores de São Caetano sobre essa dívida. Eita povo de São Caetano inteligente.<EM>

Erenildo Resende Souza

Santo André

Tarifaço

Para a saída do tarifaço, soluções apropriadas e legais. Naturalmente, por responsabilidade política, é preciso ter estoques reguladores de alimentos adequados à população como reservas para suprimentos em épocas de possíveis tragédias. No entanto, neste difícil momento tarifário, precisamos, por meio do bom senso, em primeiro lugar, abastecer diretamente o nosso comércio com taxas mais adequadas e apropriadas à população. Com certeza teremos um giro economicamente maior e com um consumo que nossos irmãos merecem, pois hoje está muito difícil manter nossa alimentação pelo absurdo dos preços. Portanto, é hora de não termos perdas, mas um maior giro de nossa economia caseira. A segunda medida é o intercâmbio com outros países por meio do Mercosul ou outras instituições logísticas. O governo norte-americano logo será obrigado a afrouxar as regras em consequência de sua população, que será afligida com mais inflação e falta de produtos. Ninguém no globo sobrevive por si só. Acredito que nas crises encontramos melhores condições de solidariedade e sabedoria. O bem deve prevalecer. Encontraremos saídas humanitárias, não políticas.

Euclides Marchi

Santo André

Lei Magnitsky

‘Eduardo Bolsonaro diz que Lei Magnitsky pode ser aplicada a Moraes e atingir Motta e Alcolumbre’ (www.dgabc.com.br). É muito idio... Se essa lei é para punir corrupção e graves delitos contra os direitos humanos, não vai atingir Alexandre de Moraes, mas pode atingir os próprios Bananinha e o Bozo golpista. O Brasil está ferrado com esses bolsonaristas. Só quando fizer a limpa na Câmara e no Senado é que o povo vai ter paz.

Leonardo Soares da Silva

São Bernardo

Supremo

O STF (Supremo Tribunal Federal) exerce papel basilar na defesa da Constituição. Atentados à democracia, defesa da soberania nacional, corrupção, malversação do dinheiro público e intimidação à Justiça são crimes. O ativismo do Supremo incomoda os infratores e os contrários à Carta Magna. A ditadura da toga são para aqueles que não a respeitam. Outro exemplo que envolve o dinheiro do povo brasileiro são as emendas parlamentares, hoje na mira da Suprema Corte. O Parlamento brasileiro, de forma permissiva, encaminha recursos sem a rastreabilidade natureza dos valores. Que este ativismo do STF permaneça para a segurança constitucional do povo brasileiro. Omissão, ostracismo e subserviência jamais! Temos de dar um basta nas emendas Pix, um escândalo. Os recursos agora são direcionados às empresas dos próprios parlamentares, um crime contra a Constituição.

Ronaldo Duran

Santo André

Roberto Duailibi

Aos 89 anos faleceu na sexta-feira, 19, um dos mais brilhantes publicitários da nossa história: Roberto Duailibi. Como sócio da DPZ, agência fundada em 1968, trilhando pela ousadia e criatividade, mudou inclusive o conceito da publicidade no País, hoje uma das mais aplaudidas do mundo. E, próprio de sua vocação, formou profissionais que também se tornaram referência no País e no Exterior. Ou seja, Roberto Duailibi, grande benfeitor, nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, deixa legado extraordinário como filho desta Pátria. Que Deus o acolha em paz!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)