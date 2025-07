São Bernardo celebra 10 anos da Lei de Inclusão

Evento promovido pela Prefeitura de São Bernardo pelos 10 anos de criação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), na noite desta sexta-feira (25) no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação), teve momentos de reflexão, de emoção e de boas notícias para a cidade. Representante da senadora Mara Gabrilli anunciou emenda no R$ 5 milhões ao município, enquanto o secretário estadual da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, por vídeo, falou sobre a adesão, por parte da prefeitura, a dois programas: o Todas in-Rede e o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI).

Coube a Fernando Fernandes, atleta paralímpico, tetracampeão mundial de canoagem que em 2009 sofreu grave acidente de carro que o deixou paraplégico, fazer do evento um momento de reflexão, ao expor suas vitórias e derrotas ao longo da vida, o que pensa sobre ser PcD, sobre avanços ainda tímidos da LDI e o que precisa mudar.

“É impossível a gente falar que não houve (avanços com a lei), mas são lentos na sociedade. E acho que o que precisa é a gente bater de frente cada vez mais, ocupar espaços, às vezes na marra, às vezes quebrando paradigmas e preconceitos que a gente tem. Mas a lei tem muita importância exatamente por isso, por dar o aval de que as coisas têm que ser transformadas em algum momento”, destacou.

Fernando Fernandes entende, sobretudo, que é importante a pessoa com deficiência estar presente em todos os segmentos da sociedade e ocupar espaços que, “entre aspas, não nos pertencem, mas quando a gente ocupa esse espaço a reflexão fica diferente”. Para ele, é preciso ter uma nova linguagem em relação a esse público, porque se fala sempre na nomenclatura deficiência, mas raramente sobre a eficiência dessas pessoas.

“A gente, de modo geral, fala muito sobre deficiência, mas ignora a eficiência. Então, acho que a gente tem que começar a mudar o nosso olhar, pois somos pessoas com eficiência. Você pode ter uma deficiência, mas tem a capacidade. Então a gente tem que começar a mostrar nossa capacidade, a nossa eficiência, e dar atenção a isso. Quando a gente foca muito na deficiência, fica estagnado, rotulado como pessoa que talvez não tenha utilidade para a sociedade. Então, acho que esse é o avanço que estamos tendo, mas é um avanço que precisamos ter muito mais. Mas isso tem de envolver a todos, do lado de lá e do lado de cá. Temos de trabalhar em conjunto”, pontuou.

O momento de emoção do evento, organizado pela Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA, foi protagonizado pela apresentação inédita de dança com sapatilha de ponta da primeira e única bailarina amputada do Brasil, Melina Dias. Ela abriu a noite ao som de uma música clássica sob olhares atentos e impressionados de todos os presentes.

No encerramento, Melina dançou um samba, para delírio do público e dos integrantes da mesa. Mesmo acostumada aos palcos, Melina não escondeu a emoção e, enquanto dançava, era possível ver que deixava escapar algumas lágrimas. No final, foi aplaudida de pé.

ESTATUTO - A Lei 13.146/2015 foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia de 6 julho de 2015 e entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2016. Também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, garantiu avanços fundamentais em diversas áreas, como educação, saúde, trabalho, mobilidade, acessibilidade, cultura e participação política. A legislação reconhece a pessoa com deficiência como sujeito de direitos e protagonista de sua própria história, e tem como premissa promover uma sociedade mais justa, inclusiva e humana.

PROGRAMAS DO ESTADO – Lançado pelo governo do Estado em maio de 2020, o TODAS in-Rede disponibiliza cursos on-line gratuitos focados em temas como trabalho, liderança, saúde feminina e prevenção à violência. Durante as aulas são fomentados debates sobre renda, autonomia financeira, autoestima, independência, direitos e relações interpessoais, entre outros tópicos relevantes. O objetivo é fortalecer a inclusão social e a autonomia das mulheres com deficiência. Outras informações em https://www.todasinrede.sp.gov.br/site/.

O Programa Meu Emprego Inclusivo (PEI), por sua vez, é realizado por meio de equipes especializadas e tem como objetivo promover o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de oferecer cursos de qualificação técnica e empreendedora.