Tite projeta segundo piscinão e diz ter ‘esse sonho’ para São Caetano

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), projeta a construção de um novo piscinão para a cidade. Não há prazo para colocar a ideia em prática, tendo em vista que o município passa por um complexo desafio financeiro devido dívida de alto valor herdada da gestão do então prefeito José Auricchio Júnior (PSD), da ordem de R$ 1,15 bilhão. Entretanto, quando executada a obra, problemas de alagamentos em dois principais eixos arteriais da cidade serão resolvidos.

“Tenho ainda esse sonho de construir mais um pis-cinão no futuro. Especificamente na confluência entre as Avenidas Goiás e Presidente Kennedy. Ali naquela região passa o Córrego dos Moinhos, que deságua no Rio Tamanduateí”, disse Tite em entrevista exclusiva ao Diário.

O trecho em questão fica ao lado da GM (General Motors) e do Corpo de Bombeiros, e resolveria problemas de alagamento na parte baixa de ruas do entorno da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Engenheiro Júlio Marcucci Sobrinho e do Hospital de Emergências Albert Sabin, no bairro Santa Paula e divisa com o Barcelona.

Na foz do córrego está a Avenida dos Estados, que divide os Bairros Fundação e Prosperidade, e a obra também reduziria alagamentos naquela região e importante via de ligação entre a Capital e Santo André.

No trecho de construção do reservatório, Tite projeta também, a depender de recursos financeiros, atender uma demanda antiga da população: criar um prolongamento da Avenida Presidente Kennedy até a dos Estados.

REFORÇO

O sonhado piscinão, de menor capacidade, seria mais uma reforço na política de drenagem urbana e de combate às enchentes de São Caetano, sendo o segundo instalado dentro do próprio território.

O primeiro reservatório, em construção na Rua Ceará, ao custo de R$ 173,4 milhões é fruto de financiamento com a CAF (Corporação Andina de Fomento). O equipamento tem capacidade para armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água e integra pacote de obras de micro e macrodrenagem.

O processo construtivo do piscinão, que também envolve troca de tubulações em oito, dos 15 bairros da cidade, entrou em nova fase. a da finalização da instalação de 95% das vigas de coroamento — estrutura responsável por unificar as placas que formam as paredes de contenção do reservatório. A previsão de entrega da obra é estimada para meados de 2026.

ESTADO

Outra frente com foco em mitigar cheias em São Caetano, cidade com áreas de várzea, parte do governo do Estado de São Paulo. Na tríplice divisa da Capital, São Bernardo e São Caetano está em construção o Piscinão Jaboticabal, com previsão de entrega para dezembro deste ano.

O projeto começou a ser executado em 2019, com a desapropriação do terreno, e sofreu série de atrasos. A data prevista para a inauguração era janeiro de 2021.O reservatório, quando finalizado, terá capacidade para armazenar 900 milhões de litros de água.

