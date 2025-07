Marcelo Lima enviará à Câmara em agosto novo Plano Diretor

A Câmara de São Bernardo vai receber no retorno do recesso, início de agosto, projeto do Executivo que trata do novo Plano Diretor. Segundo o prefeito Marcelo Lima (Podemos), entre as novidades da proposta está a modernização das normas para a construção civil visando ao fomento da economia.

“Vamos mandar um grande pacote de leis (ao Legislativo). Vamos melhorar o índice de construção com responsabilidade e fazendo um Plano Diretor ao modelo atual do município. O de hoje já tem mais de 10 anos que foi aprovado. A cidade muda muito rápido e temos de nos atualizar. Devemos apresentar, na primeira semana de agosto, um Plano Diretor que, com certeza, vai atrair muitas empresas para São Bernardo e, ao mesmo tempo, aquecer o mercado da construção civil, fazendo a cidade ter um aquecimento muito grande da economia”, afirmou ontem, durante coletiva.

O prefeito destacou que o projeto traz a possibilidade de aumento do índice de construção em terrenos, com outorga (permite a construção acima do limite estabelecido pelo Plano Diretor, mediante o pagamento de uma contrapartida financeira ao município) compatível com o nível de potencial construtivo.

“Também será criada uma comissão que vai avaliar o impacto que o projeto traz, seja de poluição sonora, trânsito ou drenagem, para que possa ser calculado não apenas o índice de construção. Não é justo que alguém construa um prédio de 20 andares e aí fica para a Prefeitura toda a drenagem, mobilidade urbana. Tudo isso será calculado de forma moderna e tecnológica. Assim ganha a população, porque terá mais arrecadação para a Prefeitura e, ao mesmo tempo, a construção civil vai aquecer o mercado porque terá oportunidade de explorar mais o terreno”, ressaltou.

O prefeito destacou também que a Prefeitura privilegiou no Plano Diretor áreas para construção de moradias populares, tanto do programa Minha Casa, Minha Vida, como do Minha Casa Paulista, entre outros.

“Pensamos um Plano Diretor olhando para a cidade inteira, porque há locais que se desenvolveram e outros não. Há outras áreas que podem se desenvolver, mas estão amarradas a uma legislação arcaica. Essas regiões poderão crescer a partir da construção civil”, pontuou.

