GCM de Santo André faz operação contra rachas e infrações

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André realizou na noite de quarta-feira (24) mais uma edição da Operação Santo André Mais Seguro. A ação teve início às 19h e foi concentrada em pontos estratégicos da Avenida Prestes Maia e da Avenida dos Estados, com o objetivo de coibir práticas ilegais no trânsito, como rachas e outras infrações envolvendo veículos automotores.

LEIA MAIS: Operação 'Santo André Mais Segura' prende 28 e apreende drogas

Ao longo da operação, foram montados bloqueios e realizadas fiscalizações que resultaram na abordagem de 32 veículos. Quatro autos de infração de trânsito foram lavrados e um veículo foi removido ao pátio por irregularidades.



A ação integra as medidas contínuas da Secretaria de Segurança Cidadã para ampliar a sensação de segurança e preservar o sossego público nas principais vias da cidade. “A operação reforça nosso compromisso com a segurança viária e o bem-estar dos andreenses”, informou a GCM em nota.



A corporação seguirá com ações preventivas e ostensivas em diferentes regiões do município ao longo do ano.

LEIA MAIS: Operação Sono Tranquilo realiza 16 apreensões e 43 autuações em Santo André