Emerson Royal é anunciado pelo Flamengo e contratação pode desfalcar o Corinthians

O Flamengo anunciou, na noite deste sábado, a contratação do lateral-direito Emerson Royal, que estava no Milan. O jogador de 26 anos, com convocações para a seleção brasileira, assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2028. Com isso, o mercado da bola no Brasil pode se movimentar ainda mais e chegar a afetar o Corinthians.

O clube paulista pode ser impactado diretamente pela nova contratação rubro-negra. Isso porque o negócio fechado no Rio frustrou o Besiktas, da Turquia, que estava de olho em Royal. O 'plano B' da equipe turca agora seria Matheuzinho, lateral e titular absoluto do Corinthians.

A informação de uma proposta formal ao time paulista, por ora, ainda não existe. Segundo o jornalista André Hernan, durante a transmissão de Botafogo x Corinthians, tudo o que se sabe é que o Besiktas teria interesse no defensor corintiano. Antes da partida, o executivo de futebol Fabinho Soldado desconversou sobre as movimentações do clube alvinegro no mercado de contratações, especialmente em se tratando da chegada de reforços.

Se contratar jogadores já está difícil para o Corinthians, abrir mão de peças fundamentais, como é Matheuzinho, é visto como ainda mais prejudicial. No ano passado, o time paulista desembolsou 4 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões) para tirar o lateral do Flamengo. Ele ocupou a posição especialmente após a saída de Fagner rumo ao Cruzeiro.

Segundo o portal GE, o Corinthians vê que Matheuzinho teria de ser vendido por, no mínimo, 8 milhões de euros, montante ao qual o Besiktas não estaria disposto a pagar.