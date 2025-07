Com 1 a menos, Santos arranca empate em 2 a 2 com o Sport e deixa a zona de rebaixamento

Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Santos arrancou o empate em 2 a 2 contra o Sport neste sábado, na Ilha do Retiro, e saiu da zona de rebaixamento, com 15 pontos, na 16ª posição. Lanterna, com 5 pontos, o time pernambucano abriu 2 a 0, mas permanece como o único time a não vencer no campeonato. Neymar atuou por 90 minutos e foi o principal articulador do Santos.

O Sport iniciou o jogo demonstrando disposição para tentar sua primeira vitória no Brasileiro. Logo na saída de bola, Lucas Lima avançou pela esquerda e cruzou para a defesa de Brazão. O time pernambucano fazia uma marcação alta, pressionando a saída de bola santista. E foi nessa pressão que saiu o gol do pior ataque do Brasileiro.

O goleiro Brazão falhou e, após um chutão, a bola explodiu em Derik e sobrou para Barletta. Ele cruzou para Derik, livre no centro da área, mandar para as redes logo aos 3 minutos. O Santos tinha dificuldade para superar a primeira linha de marcação, mas da intermediária para frente conseguia criar lances ofensivos, pelos dois lados. Pela esquerda, o principal articulador era Neymar.

O jogo ficou franco, já que o Santos era lento na recomposição, o que dava muito espaço para os contra-ataques do Sport, que foi incompetente para aproveitá-los. Já nos acréscimos, Rincón fez falta em Derik Lacerda e inicialmente foi advertido com cartão amarelo. Após intervenção do VAR, o volante santista acabou expulso.

Com um a menos, o Santos voltou com três alterações para o segundo tempo, com Caballero, Gabriel Bontempo e Tiquinho Soares nos lugares de Igor Vinicius, Souza e Deivid Washington. O time se aventurava no ataque, mas ficava vulnerável nos contra-ataques.

O Sport chegou a marcar no início da segunda etapa, mas a jogada foi anulada por impedimento. Mesmo com um jogador a mais, os donos da casa permitiam que o Santos invadisse sua área em busca do empate. Quando avançava ao ataque, o Sport demonstrava afobação, desperdiçando oportunidades.

O segundo gol só saiu quando o time conseguiu trabalhar a bola, movimentando a defesa santista de um lado para outro. A jogada começou pela direita, passou de pé em pé diante da área do Santos até Matheusinho passar para Lucas Lima na esquerda. Após finalização, a bola desviou na defesa santista e entrou.

O Santos diminuiu aos 33 minutos, em uma jogada iniciada por Neymar pelo lado esquerdo. Ele tocou para Tiquinho Soares, que serviu de pivô para Gabriel Bontempo invadir a área e marcar. A postura do Sport de não matar o jogo foi castigada aos 42 minutos. Após cobrança de falta na área, a boa, sobrou para João Basso, que empatou o jogo. No final do jogo, o Santos ainda teve chance de virar o jogo. Após o apito final, Neymar cobrou a arbitragem por mais tempo de acréscimo.

O Santos tenta agora voltar a vencer contra outro time da zona de rebaixamento, o Juventude, no dia 4 de agosto, no MorumBis. Já o Sport recebe o Bahia no sábado.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 2 SANTOS

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cairús; Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto) e Lucas Lima (Hyoran); Barletta (Romarinho), Matheuzinho (Atencio) e Derik Lacerda (Ignácio Ramirez). Técnico: Daniel Paulista.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero), João Basso, Luan Peres e Souza (Gabriel Bontempo); Rincón, João Schmidt, Rollheiser, Neymar e Barreal; Deivid Washington (Tiquinho Soares). Técnico: Cleber Xavier.

GOLS - Derik Lacerda, aos 3 minutos do primeiro tempo; Lucas Lima, aos 24 minutos, e Gabriel Bontempo, aos 33 minutos, e João Basso, aos 42 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Lima e Zé Lucas (Sport), Barreal (Santos).

CARTÃO VERMELHO - Rincón (Santos).

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

PÚBLICO: 26.018

RENDA: R$ 971.720,00.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).