Último dia do FIP leva diversidade artística e gastronomia à Paranapiacaba

O Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP) chega ao fim neste domingo (27), com dezenas de atrações gratuitas espalhadas pela vila histórica. Música, teatro, circo, contação de histórias, intervenções de rua, cinema e gastronomia diversificada esperam o público a partir das 11h, neste tradicional evento que celebra a cultura em sua pluralidade.

A programação musical começa no Palco Mercado com o forró de Sue Cavalcanti, às 11h, no show Balaio de Mim. Às 13h, Tom Sapiranga apresenta o show 20 Anos na Estrada, trazendo uma seleção de MPB com influências nordestinas. Em seguida, às 15h, a banda Abacaxepa leva seu som vibrante e performático também dentro da MPB contemporânea. Fechando a programação do palco, às 17h, o grupo Agbará sobe com o espetáculo Mulheres no Samba: não nos deixei esquecer jamais, reverenciando vozes femininas do gênero.

Já no Palco Rua Direita, o ritmo começa com Pretologia, às 12h, e o show Soul Preto, Soul Funk, que mistura hip hop com soul e poesia. Às 14h, Pânico X apresenta Batuquebrada, um show que une hip hop e rock com mensagens sociais fortes. Às 16h, é a vez do indie rock de Polly Noise e The Cracks, e, às 18h, quem encerra o palco é o grupo Vrá, com o show Bregazona, cheio de irreverência e beats dançantes de tecnobrega.

O Palco Viradouro será dedicado à programação infantil e circense. Às 13h, Paula Knoll apresenta Primeiras Trilhas, contação de histórias para o público infantil. Às 15h, Cotonete Maria sobe ao palco com o espetáculo musical e interativo A Bandinha da Cotonete Maria. O encerramento, às 17h, fica por conta do divertido Circo Caramba, com o show A Banda do Jerônico: uma banda inusitada de um homem só.

Na Biblioteca Ábia Ferreira Francisco, às 14h, a Cia. Os Rouxinóis apresenta o espetáculo de contação Contos do Bardo Beedle, baseado no universo de J.K. Rowling.

As atrações itinerantes animam o público pelas ruas da vila: ao meio-dia, a Cia. Doispralá Doispracá apresenta o “Realejo de Histórias”, intervenção lúdica para todas as idades. Às 16h, a música invade as vielas com a Máfia do Jazz, que leva seu som pelas ruas de forma inusitada e envolvente.

No Cine Lyra, a programação vai das 11h às 18h com a já tradicional Feira Livre do Vinil e a instalação Set de Cinema, cenário instagramável que simula um ambiente de filmagem. A partir das 13h, começam as exibições de curtas.

Além das atrações culturais, o FIP conta com mais de 50 opções de alimentação, entre 35 food trucks (25 de comidas e 10 de bebidas artesanais) e os tradicionais estabelecimentos da vila, que estarão em pleno funcionamento.

Confira a programação completa deste domingo:

Domingo – 28/07

Palco Mercado

11h – Sue Cavalcante | Show Balaio de Mim (Forró)

13h – Tom Sapiranga | Show 20 Anos na Estrada (MPB)

15h – Abacaxepa (MPB)

17h – Samba de Agbará | Show Mulheres no Samba: não nos deixei esquecer jamais

Palco Rua Direita

12h – Pretologia | Show Soul Preto, Soul Funk (Hip Hop)

14h – Pânico X | Show Batuquebrada (Rock/Hip Hop)

16h – Polly Noise e The Cracks | (Indie Rock)

18h – Vrá | Show Bregazona (Tecnobrega)

Viradouro

13h – Paula Knoll | Primeiras Trilhas (Contação de histórias)

15h – Cotonete Maria | A Bandinha da Cotonete Maria (Circo)

17h – Circo Caramba | A Banda do Jerônico: uma banda inusitada de um homem só (Circo)

Biblioteca

14h – Cia. Os Rouxinóis | Contos do Bardo Beedle (Contação de histórias)

?Itinerante

12h – Cia. Doispralá Doispracá |Realejo de Histórias

16h – Máfia do Jazz | Máfia do Jazz pelas ruas de Paranapiacaba

Cine Lyra

11h às 18h – Feira Livre do Vinil

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:

11h às 18h – Set de Cinema: instalação Instagramável (Foyer)

13h – Sessão de Filmes Festival do Minuto | Parceria Festival do Minuto

14h – Sessão de Pontos MIS: Curta ‘Projeta Quebrada’ | Parceria Pontos MIS

15h – Sessão Curtas ABC: ‘Criança Viva’

16h – Sessão Curtas ABC: ‘Jerônimo’

17h – Documentário ‘Punks do ABC’

Como chegar ao FIP - A linha de ônibus 040, operada pela Next Mobilidade, sai do Terminal Santo André Leste e desembarca na parte alta da Vila, próximo ao Cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba.

Outra opção é utilizar a linha de ônibus 424, operada pela Next Mobilidade, saindo da Estação Rio Grande da Serra da CPTM. O desembarque é na parte alta, próximo ao Cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba.

Por conta do espaço limitado em Paranapiacaba, a entrada de veículos do público não é autorizada pela parte baixa. Por isso, quem for ao festival de carro terá de deixar o automóvel no estacionamento que funcionará das 9h30 às 23h, localizado no km 47 da Rodovia Deputado Antonio Adib Chammas (SP-122).

O valor é de R$ 60 para carros, R$ 50 para motos, R$ 120 para vans e R$ 240 para ônibus. No local fica disponível um serviço de micro-ônibus de ida até a parte baixa e o retorno ao estacionamento.

Solidariedade - O 24º Festival de Inverno de Paranapiacaba tem como um dos objetivos a arrecadação de alimentos não perecíveis. A entrada no evento é gratuita, mas a organização sugere a doação de 2 kg de alimentos por pessoa, que serão destinados ao Banco de Alimentos de Santo André.