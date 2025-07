São Bernardo recebe maior trilha inclusiva do Brasil com jipes

São Bernardo é palco neste sábado (26) de um evento que nasceu na cidade e hoje é considerado como a maior trilha inclusiva do Brasil. A 8ª edição do Jipe Eficiente acontecerá simultaneamente em 36 cidades de 8 estados, reunindo cerca de 1.000 veículos 4x4 e milhares de pessoas com deficiência em uma ação que celebra o Dia Nacional do Jipe da Pessoa com Deficiência.

O projeto foi idealizado em 2017 pela ONG Adote um Cidadão, com origem em São Bernardo, e começou de forma modesta: apenas 6 jipes e 15 participantes. O que era uma iniciativa local de inclusão e solidariedade cresceu e virou um movimento nacional, levando o conceito de “trilha de pertencimento” a diferentes regiões do Brasil.

Na cidade onde tudo começou, a concentração aconteceu às 9h, no Paço Municipal, de onde os jipeiros partiram em direção à Estrada Velha de Santos, passando pelo Caminho do Sal, Paranapiacaba e Itaquarussu, vila histórica onde ainda hoje será realizado um almoço comemorativo. A expectativa é reunir 80 jipes e mais de 100 pessoas com deficiência — chamadas carinhosamente de “Zequinhas Pra Lá de Especiais” — em um percurso marcado por acessibilidade, adrenalina e inclusão.

“O mundo off-road sempre foi sinônimo de superação e espírito de equipe. Quando unimos isso à inclusão, criamos algo ainda mais forte: uma trilha de pertencimento. O Jipe Eficiente nasceu aqui em São Bernardo e mostra que, com tração solidária, ninguém fica para trás. É inclusão na prática, estrada dividida com respeito e emoção”, destaca Antônio Carlos Veiga, empreendedor social e idealizador da ação.

Além do aspecto de aventura, o evento tem um forte caráter socioeducativo, aproximando jipeiros, voluntários e pessoas com deficiência em uma experiência coletiva que promove empatia e visibilidade. Com o apoio de clubes de jipe, empresas e institutos, a iniciativa virou referência em mobilização inclusiva, ocupando trilhas, dunas e estradas de todo o país com um único propósito: romper limites sociais e físicos.