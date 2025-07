Fortaleza vence Red Bull Bragantino e dá passo importante na luta contra o rebaixamento

Sem vencer desde maio, quando aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Juventude, o Fortaleza enfim quebrou o jejum ao superar o Red Bull Bragantino por 3 a 1, neste sábado, na Arena Castelão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi também a primeira vitória sob o comando do técnico Renato Paiva.

A vitória representou uma reabilitação fundamental para o clube cearense, que vinha amargando resultados ruins e se afundava perigosamente na zona de rebaixamento. Com o resultado, o time cearense subiu para a 18ª colocação, com 14 pontos, um atrás do Santos, o primeiro fora do descenso.

Já o Red Bull Bragantino permaneceu em quarto lugar, com 27 pontos, mas viu seu desempenho questionado após uma atuação repleta de falhas e pouca efetividade em campo.

O Fortaleza entrou em campo com postura agressiva e claramente determinado a retomar o caminho das vitórias. Logo aos três minutos, o time abriu o placar após cobrança de escanteio que resultou em cabeçada precisa de Deyverson, aproveitando a desatenção da defesa adversária.

O time cearense dominou as ações do primeiro tempo, anulando as tentativas ofensivas do Bragantino e construindo jogadas com mais fluidez e objetividade. A segunda bola foi uma constante e, com ela, o Fortaleza impôs maior presença física e controle das disputas no meio-campo.

A equipe paulista, por sua vez, teve enormes dificuldades para criar e se viu refém de falhas na defesa. Aos 18, o Fortaleza ampliou após nova cobrança de escanteio, dessa vez com Kuscevic, novamente de cabeça. O Red Bull Bragantino melhorou na reta final do primeiro tempo, esboçando uma reação que culminou no gol de Pitta, aos 37, em bela jogada individual.

Na segunda etapa, as falhas defensivas do Bragantino continuaram a ser um problema grave. Logo nos primeiros minutos, um erro do goleiro Lucão ao tentar recuar a bola foi aproveitado por Deyverson, que pressionou o arqueiro e forçou o erro, com a bola ficando com Lucca Prior na entrada da área. O meia finalizou com categoria, encobrindo o goleiro e garantindo o terceiro gol para o Fortaleza.

A partir daí, o time paulista se mostrou atordoado e sem reação consistente para voltar ao jogo, enquanto o Fortaleza passou a desperdiçar chances claras de gol, sobretudo com Marinho, que criou vários lances perigosos. O goleiro Lucão, apesar do erro crucial, ainda realizou pelo menos três defesas importantes que evitaram um placar ainda mais dilatado.

O Red Bull Bragantino teve oportunidade de tentar uma reação em lances com Lucas Barbosa, mas sem sucesso. No fim, o time paulista ficou reclamando de um pênalti em cima de Vinicinho, não marcado após a arbitragem ser chamada ao VAR.

O Fortaleza volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo, às 16h, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. No mesmo dia, às 18h30, o Red Bull Bragantino visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Antes disso, porém, ambos têm compromissos pela Copa do Brasil: o Bahia recebe o Retrô na quarta-feira, em Salvador, enquanto o Bragantino visita o Botafogo na terça, no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 1 RED BULL BRAGANTINO

FORTALEZA - Magrão; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Matheus Rossetto) e Pochettino (Lucca Prior); Breno Lopes (Herrera), Deyverson (Bareiro) e Marinho (Yago Pikachu). Técnico: Renato Paiva.

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Andrés Hurtado, Palacios (SantAnna), Gustavo Marques (Nathan Mendes) e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Jhon Jhon (Gustavinho); Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha (Vinicinho). Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Deyverson, aos três, Kuscevic, aos 18 e Isidro Pitta, aos 37 minutos do primeiro tempo; Lucca Pior, aos 2 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Gastón Ávilla, Herrera, Kervin Andrade e Yago Pikachu (Fortaleza); Eric Ramires, Jhon Jhon, Lucas Barbosa e Palacios (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).