Motorola lança adaptador de Android Auto sem fio no Brasil

Da Redação

Do 33Giga



08/11/2022 | 09:55



A Motorola anunciou o lançamento no Brasil do MA1, um adaptador de Android Auto. O produto está disponível na loja oficial da Motorola e nas varejistas a partir de hoje.

O dispositivo – leve e compacto – permite ao motorista usar todos os recursos disponíveis no Android Auto, sem a necessidade de fios e com maior segurança.

Para utilizar o MA1, o usuário precisa conectar o adaptador ao painel do carro via cabo USB, que vai funcionar como um integrador Bluetooth entre o veículo e o smartphone. A partir de então, já é possível usar os recursos do celular no carro, incluindo o comando de voz.

Por meio do Google Assistente, é possível abrir aplicativos de mapas, e até mesmo atender ligações sem precisar pegar o celular. O transmissor do MA1 é compatível com a faixa de Wi-Fi 5 GHz para Android Auto Wireless, e não precisa necessariamente ser utilizado com um celular Motorola, sendo compatível com outras marcas.

O aparelho é vendido no Brasil na Loja Online Motorola por R$ 899. Antes de usar, é necessário checar a compatibilidade do celular e do painel do carro com o Android Auto.