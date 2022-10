O que fazer em Dublin – Passeios, hotéis e dicas imperdíveis

Maria Beatriz Vaccari

Quem planeja conhecer a Irlanda precisa saber o que fazer em Dublin. Isso porque a capital é incrível, além de ser a porta de entrada para muitos brasileiros que pretendem explorar as belezas e atrações do país.

Neste post, conheça os passeios imperdíveis que não podem faltar em um roteiro para Dublin e descubra dicas que vão ajudar a otimizar a sua viagem à capital irlandesa.

Onde fica Dublin

Dublin fica na costa leste da Irlanda e é a maior cidade do país.

O nome da capital vem da palavra “dubh linn”, que significa “lago negro” no idioma gaélico. Trata-se de uma referência ao Rio Liffey, que até hoje é um dos grandes cartões-postais da região. Antigamente, ele se encontrava com o rio Poodle (atualmente canalizado) e formava um poço de águas escuras.

Como chegar a Dublin

Atualmente, não existem voos diretos do Brasil a Dublin. Por isso, quem pretende ir ao destino precisa fazer conexões na Europa.

Normalmente, as escalas são feitas em cidades como Paris (França), Londres (Inglaterra) e Amsterdã (Holanda).

Uma das vantagens é que o viajante consegue voar com várias companhias aéreas que oferecem trechos rumo à Europa, como Lufthansa, Air France, British Airways e KLM. Com isso, fica mais fácil comparar preços e até aproveitar uma oferta maior de promoções.

Outra dica bacana é ir até algum destino europeu e depois seguir para Dublin por meio de companhias aéreas low cost, que oferecem preços atrativos para voos entre cidades do Velho Continente.

Há também uma rota de trem a partir de Londres. O veículo para em Holyhead, no País de Gales, onde os viajantes embarcam em um ferry para Dublin.

Transporte em Dublin

DepositPhotos Ônibus em Dublin

Os ônibus são o principal meio de transporte público em Dublin. São mais de 100 linhas que levam a vários pontos diferentes da cidade.

Há também o Luas, uma espécie de bonde que percorre as ruas da capital em duas linhas. Além disso, muita gente se locomove usando bicicletas.

Outra opção bacana é alugar um carro – aqui, a dica é reservar o veículo com a Mobility, plataforma que reúne as tarifas mais baixas do mercado. A opção é ideal para ter mais liberdade na hora de se locomover e funciona como uma oportunidade para dirigir na mão inglesa.

Quando ir a Dublin

DepositPhotos Temple Bar à noite

O verão é a época mais indicada para viajar a Dublin. O clima é mais ameno (com temperaturas que atingem o máximo de 20°C) e a cidade fica vibrante, com mais movimento nas ruas e várias atrações ao ar livre.

A primavera também é uma boa pedida. É na época das flores, inclusive, que Dublin recebe sua festa mais tradicional: o St. Patrick’s Day (17 de março).

A capital é conhecida pelas chuvas, que se tornam ainda mais comuns durante o outono e o inverno. Na época mais fria do ano, as temperaturas variam de 2°C a 10°C, com poucas chances de neve.

Seguro viagem Europa

DepositPhotos Grattan Bridge

Diferentemente de outros países da Europa, a Irlanda não exige que os turistas contratem um seguro viagem. As coberturas, contudo, são muito recomendadas.

Ao acessar este comparador online, você compara os preços das principais operadoras do mercado que atuam na Irlanda e pode fechar o contrato com mais segurança.

Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS15 têm 15% de desconto. Clique aqui para fazer seu seguro viagem Europa.

O que fazer em Dublin

A lista de melhores atrações em Dublin inclui:

Spire Trinity College Estátua de Molly Malone The National Gallery of Ireland Merrion Square Temple Bar Grafton Street Powerscourt Centre St. George’s Market Castelo de Dublin Christ Church Guinness Storehouse Phoenix Park Old Jameson Distillery St. Patrick Cathedral



Spire

O Spire é um dos monumentos mais famosos de Dublin. Ele fica no centro da cidade e funciona como um ponto de referência.

A obra foi projetada por uma empresa de arquitetura e se parece com uma agulha que espeta o céu. Ela tem 120 metros de altura.

Endereço: O’Connell Street Upper

Trinity College

DepositPhotos Trinity College

Fundada em 1592, a universidade é aberta para a visita de turistas. O local fica em um antigo mosteiro agostiniano e exibe belíssimas construções.

A Trinity College também é conhecida por sua biblioteca com obras raras, incluindo o Livro de Kells, um evangelho manuscrito e ilustrado artisticamente à mão, que data do século 9.

Endereço: College Green

Estátua de Molly Malone

DepositPhotos Estátua de Molly Malone

Pertinho da Trinity College é possível encontrar a estátua de Molly Malone. Ninguém sabe se a garota realmente existiu, mas ela é uma das figuras mais famosas da Irlanda.

Reza a lenda que a menina vendia peixes em meados do século 17, período marcado pela fome no país. A garota teria morrido de febre antes que alguém pudesse salvá-la e, assim, foi transformada em um símbolo daqueles tempos difíceis e da superação do povo irlandês.

Endereço: Suffolk St

The National Gallery of Ireland

DepositPhotos The National Gallery of Ireland

O The National Gallery of Ireland é o museu mais famoso do pedaço. Ali, é possível encontrar várias salas com exposições que reúnem obras desde a Idade Média até o século 20.

O acervo inclui trabalhos de grandes artistas europeus, como Caravaggio, Van Gogh e Picasso.

Endereço: Merrion Square W

Horário de funcionamento: Domingo e segunda-feira, das 11h às 17h30. Terça-feira, quarta-feira, sexta-feira e sábado, das 9h15 às 17h30. Quinta-feira, das 9h15 às 20h30.

Merrion Square

DepositPhotos Merrion Square

Aproveite para explorar a praça Merrion Square, onde é possível observar uma estátua do icônico escritor Oscar Wilde.

O monumento fica em frente à casa onde o poeta e dramaturgo irlandês nasceu.

Temple Bar

DepositPhotos Temple Bar

O Temple Bar é o bairro mais descolado de Dublin. É ali que a galera se reúne para curtir os cafés, pubs e restaurantes mais legais da cidade, que tocam desde rock até jazz e música eletrônica.

O estabelecimento mais famoso da região é bar homônimo, conhecido por sua bela fachada vermelha. A dica é entrar, pedir um pint de Guinness e viver a experiência como um local, batendo papo com o pessoal e acompanhando partidas esportivas exibidas nas TVs.

Grafton Street

DepositPhotos Grafton Street

Com prédios construídos em estilo georgiano, a Grafton Street funciona como uma rua fechada para pedestres. O local é muito charmoso e rende ótimas fotos.

É um ponto da cidade muito indicado para quem curte fazer compras, já que é possível encontrar desde lojas de grife até comércios da Lego e da Disney.

Powerscourt Centre

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Powerscourt Centre (@powerscourtcentre)

O Powerscourt Centre é lar de muitas lojas chiques. É uma ótima pedida para quem não abre mão de atendimentos exclusivos e produtos de grife.

O lugar atrai interessados em comprar relógios Rolex e itens de vestuário assinados por nomes como Philip Treacy, o chapeleiro oficial da família real britânica.

St. George’s Market

O St. George’s Market é uma ótima opção para fazer uma parada na hora do almoço. O local é perfeito para descansar e provar as deliciosas tapas espanholas que são servidas no bar e restaurante.

De quebra, o complexo é ótimo para quem está a procura de lembrancinhas de viagem da Irlanda.

Endereço: 59 South William Street

59 South William Street Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18h

Castelo de Dublin

DepositPhotos Castelo de Dublin

O Castelo de Dublin já serviu de base para os vikings, de fortaleza militar, de residência real e até de prédio para o governo da Irlanda. Atualmente, o local é um ponto turístico e recebe eventos.

Quem quiser conhecer a construção por dentro pode fazer um tour guiado. O passeio passa por várias salas e permite observar objetos de época.

Endereço: Dame St

Dame St Horário de funcionamento: diariamente, das 9h45 às 17h15

Christ Church

DepositPhotos Christ Church

Com mais de mil anos de história, a Christ Church conserva um belíssimo visual medieval até os dias de hoje.

A visita à parte interna do templo exibe várias relíquias históricas. Além disso, o local é conhecido por uma das maiores e mais antigas criptas do Reino Unido e da Irlanda.

Endereço: Christchurch Pl

Christchurch Pl Horário de funcionamento: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e sábado, das 10h às 19h. Quinta-feira, das 10h às 13h30. Domingo, das 12h30 às 15h e 16h às 19h.

Guinness Storehouse

DepositPhotos Guinness Storehouse

Vale a pena visitar a Guinness Storehouse, fábrica da famosa cerveja do tipo stout. O tour exibe informações e conta com diversas paradas, incluindo uma passagem pela Guinness Academy, onde a galera aprende a tirar um pint perfeito.

Aproveite o passeio para conhecer mais sobre o Guinness Book (livro dos recordes) e para curtir o Bar Gravity, que fica no sétimo andar. O pub tem 44 metros de altura e oferece vistas incríveis da cidade.

Endereço: St. James’s Gate

St. James’s Gate Horário de funcionamento: segunda-feira a quinta-feira, das 10h às 17h. Sexta-feira e sábado, das 9h30 às 18h. Domingo, das 9h30 às 17h.

Phoenix Park

DepositPhotos Phoenix Park

O Phoenix Park é conhecido por ser o maior parque urbano da Europa (são mais de 700 hectares). O local é uma ótima pedida para fazer um piquenique.

Ao andar pelo complexo, o viajante encontra várias atrações, como playgrounds para as crianças, monumentos, zoológico e até a residência do presidente do país.

Old Jameson Distillery

DepositPhotos Old Jameson Distillery

A produção do tradicional uísque Jameson é feita na cidade de Cork, mas é possível visitar uma destilaria da marca em Dublin.

O tour guiado pela Old Jameson Distillery mostra como a bebida é feita – diferentemente dos uísques escoceses e americanos, ela ganha toque suaves ao ser triplamente destilada.

Endereço: Bow St

Horário de funcionamento: segunda-feira a quinta-feira, das 11h às 18h. Sexta-feira e sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 12h às 18h.

St. Patrick Cathedral

DepositPhotos St. Patrick Cathedral

Dedicada ao padroeiro da Irlanda, a St. Patrick Cathedral foi construída há mais de 800 anos e se tornou um dos pontos turísticos mais procurados da capital.

Vale a pena conhecer o templo por dentro e contemplar elementos como bustos, placas mortuárias e até uma pia bastimal. Os detalhes arquitetônicos também merecem destaque.

Endereço: St Patrick’s Close

St Patrick’s Close Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 9h30 às 17h. Sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 9h às 10h30, 13h às 14h30 e 16h30 às 18h.

Onde comer em Dublin

Abaixo, conheça algumas sugestões de lugares para comer muito bem e explorar os sabores da culinária de Dublin.

Cleaver East

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleaver East (@cleavereast)

Localizado dentro do Clarence Hotel, o Cleaver East recebe os visitantes em um ambiente sofisticado e aconchegante. O local tem uma ampla carta de vinhos e é famoso por servir peixes deliciosos.

The Old Storehouse

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Old Storehouse (@theoldstorehouse)

O The Old Storehouse é indicado para quem pretende provar pratos típicos da Irlanda. Ali, é possível degustar receitas como caldo de carneiro, torta de batata e carne e Guinness Beef Stew (ensopado temperado com cerveja).

Gallery Café

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por National Gallery of Ireland (@nationalgalleryofireland)

Ideal para refeições rápidas, o Gallery Café serve pratos típicos, como tortas de batata com carne. O local fica dentro do museu The National Gallery.

Onde ficar em Dublin

A capital irlandesa tem opções de hospedagem confortáveis e aconchegantes. Confira algumas das nossas recomendações.

Brooks Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brooks Hotel Dublin (@brookshotel_)

Pertinho da balada região de Temple Bar e do St. George’s Market o Brooks Hotel tem quartos amplos e serviços de qualidade. Os visitantes costumam adorar o bar e o restaurante do local.

The Merrion Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Merrion Hotel (@merrionhotel)

A localização é um dos grandes trunfos do The Merrion Hotel, que fica no centro de Dublin. O complexo tem acomodações confortáveis e ambientes luxuosos.

The Marker Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Marker Hotel Dublin (@themarkerhotel)

Indicado para quem não abre mão de sofisticação durante a viagem, o The Marker Hotel tem suítes completas e bem equipadas. O prédio também conta com um rooftop bacana e tem um visual arrojado.

Planeje sua viagem para Dublin

