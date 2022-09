WhatsApp: como usar a ferramenta de forma profissional

Da Redação

Do 33Giga



16/09/2022 | 09:55



O WhatsApp está ativo no Brasil desde 2009. Já são mais de 120 milhões de contas e a previsão é que em 2022 esse número chegue a 147 milhões. O aplicativo de conversa instantânea é um dos preferidos dos brasileiros, que ocupam a segunda posição no ranking de usuários globais, assim como passou a ser uma ferramenta fundamental para as empresas.

Com a inclusão digital cada vez mais propagada no Brasil, segundo pesquisa da agência CETIC, 82% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet, a conexão faz com que o WhatsApp seja ainda mais utilizado.

Ter o aplicativo de conversa instantânea como ferramenta aliada ao comércio amplia os resultados dos negócios, uma vez que o consumidor está mais imediatista. Assim, uma loja que responde com maior rapidez e que possui atendimento dentro de um aplicativo de conversas, tem mais chances de conquistar e retê-lo.

Como ter eficiência e produtividade no WhatsApp?

Em 2018 o WhatsApp lançou duas versões focadas nas empresas, sendo elas:

WhatsApp Business: pode ser criado a partir de qualquer número e é limitado a um aparelho celular, é uma versão focada nos pequenos negócios.

WhatsApp Business API: solução para empresas maiores, é possível integrar um robô inteligente e pode estar conectado a diversos aparelhos.

Segundo dados do Statista, 76% dos usuários fazem perguntas, 63% usam para suporte técnico, 53% para receber ofertas e 52% para adquirir produtos ou serviços.

Aproveitando essa abertura para a comunicação via WhatsApp, negócios utilizam o aplicativo de conversa instantânea para divulgar produtos e promoções, vender e tirar dúvidas.

Desta forma, contar com uma extensão no WhatsApp Business Web adiciona mais eficiência e produtividade às empresas. Por meio dela, é possível gerenciar os times internos e os clientes, programar mensagens, disparar campanhas e manter a régua de relacionamento personalizada com o público.

O primeiro contato pode ser respondido com mensagem programada, assim como perguntas comuns, que também podem ter a resposta de forma automática, agilizando o atendimento e tendo um atendente respondendo realmente quando é necessário e já sabendo o que precisa para responder aquele cliente.

Com isso, o gerenciamento das equipes é mais efetivo, conseguindo entregar mais em menos tempo e com maiores resultados.

“O WhatsApp é um facilitador não apenas para os clientes, mas também para as empresas que podem gerenciar toda a demanda do comercial, de marketing e dp administrativo por meio da plataforma, com muito mais assertividade, redução de processos e, consequentemente, ganhos em todas as áreas do negócio.” afirma Flavia Cukier, gerente global de marketing da Blueticks, startup que desenvolveu a extensão do Chrome, que adiciona recursos de marketing essenciais para o gerenciamento dos negócios.

Com ela, é possível gerir o negócio do aplicativo de conversa instantânea, com funções que programam mensagens, campanhas de marketing automatizadas, entre outras, para manter o contato direto com o cliente e fidelizá-lo por muitas datas comemorativas.