Aprenda a criar QR Code com senha do Wi-Fi

Usar um QR Code com senha do Wi-Fi é o recurso indicado para quem quer compartilhar o código de acesso com amigos e familiares, mas conta com uma sequência complicada – e segura – com direito a letras maiúsculas e minúsculas, números, caracteres especiais e tudo mais. A função nativa está disponível em aparelhos Android e iOS. Veja como usá-la.

Passo a passo no Android

1. Aperte o ícone de engrenagem para acessar as configurações do celular. Em seguida, clique em “Rede e internet”.

2. Dê um toque em “Wi-Fi”.

3. Selecione a rede de Wi-Fi que você quer compartilhar a senha.

4. Aperte “Compartilhar”.

5. Pronto! Automaticamente, o celular apresentará o QR Code com a senha do Wi-Fi. Agora, basta compartilhá-lo com quem você deseja.

Passo a passo no iOS

1. Acesse o aplicativo “Atalhos”. Depois, mude para a aba “Galeria”.

2. No campo de busca, digite “Wi-Fi”. Ao encontrar o atalho “QR Your Wi-Fi”, clique no sinal de adição (+) para instalá-lo na tela principal.

3. Volte para “Meus Atalhos” e dê um toque em “QR Your Wi-Fi”.

4. O celular perguntará o nome da rede Wi-Fi que você quer compartilhar. Digite-o e clique em “OK”.

5. Agora, digite a senha dessa rede e aperte “OK”.

6. Pronto! Aparecerá na tela o QR Code com a senha do Wi-Fi para compartilhar com quem você quiser.

