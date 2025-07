Zelensky diz ter fechado acordo com Trump para fortalecimento de defesa aérea ucraniana

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou nesta sexta, 4, por telefone com o homólogo americano, Donald Trump, ocasião na qual discutiram a situação atual da guerra envolvendo a Rússia, incluindo os ataques aéreos russos e os desenvolvimentos mais amplos na linha de frente.

Em uma postagem no X, o ucraniano disse que Trump "está muito bem informado", e agradeceu sua atenção à Ucrânia. "Conversamos sobre oportunidades em defesa aérea e concordamos que trabalharemos juntos para fortalecer a proteção de nossos céus. Também concordamos com uma reunião entre nossas equipes", disse ainda Zelensky.

"Tivemos uma conversa detalhada sobre as capacidades da indústria de defesa e a produção conjunta. Estamos prontos para projetos diretos com os Estados Unidos e acreditamos que isso é extremamente importante para a segurança, especialmente quando se trata de drones e tecnologias relacionadas", escreveu.

"Também abordamos a aquisição e o investimento mútuos. Por fim, trocamos opiniões sobre a situação diplomática e o trabalho conjunto com os EUA e outros parceiros", concluiu o ucraniano.

Nesta quinta, 3, Trump afirmou ter conversado "sobre várias coisas" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O republicano informou que os dois falaram, entre outros tópicos, sobre o Irã e a guerra na Ucrânia. "Não estou feliz com isso o conflito ucraniano", disse. Mesmo assim, Trump admitiu não ter "feito muitos progressos" nas negociações com Putin pela paz na Ucrânia.