Grande ABC segue frio nesta sexta (4), mas temperatura começa a subir

Mesmo com temperaturas um pouco mais altas do que nos últimos dias, o frio ainda marca presença no Grande ABC nesta sexta-feira (4), de acordo com o Climatempo. O dia começa com tempo fechado e possibilidade de chuva em boa parte da região, principalmente pela manhã e no início da tarde.



Em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a previsão é de manhã nublada e chuva, mas o sol deve aparecer entre nuvens no decorrer do dia. As mínimas ficam em 11°C, com máximas de até 17°C em Santo André e Mauá, e 16°C em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.



São Bernardo e Diadema terão sol entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira. À noite, o céu volta a ficar mais carregado, mas o tempo permanece firme. Nessas cidades, os termômetros variam entre 11°C e 17°C.



Em São Caetano, o sol aparece entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A mínima é de 11°C e a máxima pode chegar a 18°C, a mais alta do Grande ABC nesta sexta, mas ainda assim com clima típico de inverno.