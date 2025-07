Globo encerra 'The Masked Singer Brasil' após temporada especial de 2025

A Globo anunciou nesta sexta-feira (4) o fim do The Masked Singer Brasil, que chega ao encerramento após cinco temporadas de sucesso. A última edição, exibida em 2025, celebrou os 60 anos da emissora com fantasias inspiradas em personagens clássicos das novelas brasileiras, trazendo uma edição comemorativa que marcou o desfecho do reality.



Durante sua trajetória, o programa conquistou grande público com performances emocionantes, figurinos elaborados e um formato que misturava suspense e diversão. Além das temporadas regulares, o programa também realizou dois especiais de destaque: um de Dia das Crianças, em 2022, apresentado por Ivete Sangalo, e outro de Natal, em 2024, comandado por Eliana.



Produzido em parceria com a Endemol Shine Brasil, do Grupo Banijay, The Masked Singer Brasil representou um novo capítulo na colaboração entre a Globo e a produtora. A parceria, que já havia licenciado formatos como Big Brother Brasil e Dança dos Famosos, agora incluiu também a produção direta do programa, fortalecendo os laços e abrindo portas para outros projetos, como No Limite Amazônia.



No episódio final, a fantasia de Odete Roitman, interpretada por Diego Martins, sagrou-se campeã da temporada comemorativa. Desde a estreia, o programa consagrou vencedores como Priscilla (2021), David Junior (2022), Flay (2023) e Silvero Pereira (2024), todos sob o mistério e charme das máscaras.



Com o fim do The Masked Singer Brasil, a Globo encerra um ciclo que deixou uma marca na televisão brasileira, trazendo inovação e entretenimento durante cinco temporadas.