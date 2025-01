Sandra Annenberg conta como foi participar do The Masked Singer Brasil: - Desafio enorme para mim

Sandra Annenberg está curtindo férias em família na Nova Zelândia e em breve também curtirá alguns dias na Austrália. Por estar do outro lado do mundo, a jornalista não conseguiu participar do Mais Você ao vivo, mas fez questão de mandar uma mensagem em vídeo contando sua experiência no The Masked Singer Brasil.

A apresentadora do Globo Repórter competiu no reality show musical com uma fantasia inspirada em Carminha, de Avenida Brasil. Segundo ela, cantar e dançar no palco foi um grande desafio:

- Eu resolvi aceitar esse desafio enorme para mim, porque não canto nada. Não tenho ouvido.

Ao falar sobre a roupa, Sandra exaltou a icônica vilã e confessa que era uma grande fã da novela das nove, então ficou feliz em saber que esta seria sua fantasia.

- Você sabe que o Masked Singer Brasil esse ano está homenageando todos os grandes personagens das novelas da TV Globo, que completa 60 anos esse ano. E não podia deixar de fora a Carminha, que é o ícone da malvadeza, da crueldade. Quem não se apaixonou pela Carminha, né? Avenida Brasil, que novela maravilhosa, eu não perdia um capítulo. Quando me contaram que essa seria a minha personagem, eu falei: Gente, que coisa maravilhosa, eu adorei.

A jornalista também descreve como foi usar diversas camadas de roupa, acessórios e uma cabeça gigante para ficar completamente disfarçada.

- A fantasia e aquele cabeção, gente do céu... É uma sauna ambulante. São camadas e camadas de roupa para que ninguém veja nada do seu corpo, para que você vire um grande boneco. É quase um bonecão de Olinda. Por cima de tudo, aquele cabeção, que os meus olhos ficavam na altura da boca praticamente, então eu não conseguia olhar direito pelos olhos da personagem, que piscam, aquela maravilha. Ou eu olhava mais por baixo e só via a parte debaixo, que eu ia andando, ou tentava... Enfim, era muito difícil.

E finalizou:

- Como se não bastasse isso, você ainda tem que dançar, né? Tem que se movimentar, então tem coreografia, a seleção musical foi incrível. Eu já tive que cantar ali o tema da novela. Gente, que vergonha [ diz ela rindo]. Foi assim. Na minha primeira apresentação, dancei.