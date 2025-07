Fluminense x Al Hilal: saiba onde assistir, horário e prováveis escalações

As quartas de final do Mundial de Clubes se iniciam nesta sexta-feira (4), com direito à presença dos brasileiros do Fluminense. O clube carioca encara o Al Hilal pela fase eliminatória, às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. A partida terá transmissão ao vivo de Globo, SporTV, Cazé TV e DAZN.



O Fluminense chega ao duelo com a moral alta e uma sequência de dez jogos sem perder sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Pelas oitavas de final, o Tricolor das Laranjeiras bateu a Inter de Milão, da Itália, por 2 a 0. Os heróis da partida foram Germán Cano e Hércules.



Porém, o time brasileiro não pode esperar vida fácil, já que os sauditas deixaram para trás o Manchester City-ING, um dos favoritos a levantar o título mundial, pelo placar de 4 a 3 na prorrogação. O Al Hilal vem de uma temporada decepcionante e sem títulos, com a troca recente entre os técnico Jorge Jesus e Inzaghi.

O vencedor do confronto buscará uma vaga na grande decisão contra o classificado entre Palmeiras e Chelsea, que se encaram também nesta sexta-feira, às 22h.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: sexta-feira, 4 de julho, às 16h (de Brasília)



- Local: Camping World Stadium, em Orlando



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)



Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio, Ignácio (Canobbio), Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, Nonato e Fuentes; Arias e Cano.

Técnico: Renato Gaúcho



Al Hilal: Bono, Koulibaly Rúben Neves e Renan Lodi; Cancelo, Kanno, Nasser Al Dawsari, Milinkovic-Savic e Moteb; Malcom e Marcos Leonardo

Técnico: Simone Inzaghi

